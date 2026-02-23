Hockey sobre patines / OK Bronce
Clara derrota del Traviesas en la cancha del líder Oviedo
Derbi femenino este sábado en Bouzas
El Traviesas masculino regresó a la competición tras dos semanas de descanso y lo hizo encajando una clara derrota, aunque de alguna manera previsible, en casa del líder, el Oviedo Roller (9-2). Los vigueses aguantaron bien los primeros diez minutos pero un par de tarjetas azules y penaltis contribuyeron a romper el partido (5-0 al descanso). A pesar del resultado, los olívicos mantienen la cuarta posición. El próximo sábado visitarán al Rochapea en su casa, rival directo –los pamplonicas son sextos con 28 puntos, dos menos que los vigueses–.
En Plata femenino, Traviesas y Ponteareas tuvieron jornada de descanso. Este sábado disputarán el derbi en el Pablo Beiro de Bouzas a las 20:00 horas.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»