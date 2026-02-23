Clara derrota del Traviesas en la cancha del líder Oviedo

El Traviesas masculino regresó a la competición tras dos semanas de descanso y lo hizo encajando una clara derrota, aunque de alguna manera previsible, en casa del líder, el Oviedo Roller (9-2). Los vigueses aguantaron bien los primeros diez minutos pero un par de tarjetas azules y penaltis contribuyeron a romper el partido (5-0 al descanso). A pesar del resultado, los olívicos mantienen la cuarta posición. El próximo sábado visitarán al Rochapea en su casa, rival directo –los pamplonicas son sextos con 28 puntos, dos menos que los vigueses–.

En Plata femenino, Traviesas y Ponteareas tuvieron jornada de descanso. Este sábado disputarán el derbi en el Pablo Beiro de Bouzas a las 20:00 horas.