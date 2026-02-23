El Rubensa Indupor alivia su preocupación

Jornada redonda para los equipos gallegos en el grupo A de la División de Honor Plata Femenina. Victorias importantísimas del Rubensa Indupor BM Porriño en su lucha por escapar del descenso y del Helvetia Saeplast Cañiza, que le permite seguir en cabeza. Además, triunfos de la SAR Rodavigo e Inelsa Solar Asmbuel Meaño a domicilio.

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO, 27 – 24, ROCASA GRAN CANARIA

El Rubensa Indupor BM Porriño superó en un gran partido al Rocasa y logró una victoria que le da vida en su lucha por la salvación. Fue un choque muy completo de las chicas dirigidas por Abel Estévez, que defendieron muy bien y sobre todo, fueron capaces de frenar el contraataque canario, una de sus mejores armas. Al descanso, 14-10. En el segundo tiempo, el Rocasa trató de sorprender con cambios en ataque, metiendo a dos pivotes o jugando en superioridad (sin portera), pero el Porriño no perdió el orden y consiguió una victoria que le permite abandonar la zona de descenso después de muchas jornadas.

SEGURA E HIJOS BM SANSE, 23 – 24, HELVETIA SAEPLAST

Por su parte, el Helvetia Saeplast Cañiza ganó en su visita al Sanse y sigue liderando la categoría junto al Leganés. Fue un partido tremendamente complicado para las gallegas, que viajan a Madrid con sólo 12 jugadoras y encima perdieron a Anastasia en el minuto 25 por roja, quedándose sin rotación en segunda línea. La actuación de la meta María Machuca, con casi un 50% de tiros parados fue decisiva para que el Cañiza lograse la victoria. El partido se decidió a falta de tres minutos. El Sanse mandaba por un gol y tuvo un lanzamiento de 7 metros, que detuvo Machuca y en la posterior jugada empató el partido Maya Moledo. Al final victoria gallega que sigue luchando por el play-off de ascenso.

CAVIDEL AULA VALLADOLID, 26 – 27, NELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO

El Inelsa Solar Asmubal Meaño venció en su visita al Aula Valladolid en un partido en el que las de O Salnés compitieron muy bien olvidando las numerosas bajas. Y eso a pesar de que la necesidad de puntos que tenía el Aula se vio reflejada en la cancha, con una defensa muy dura que dificultaba el ataque del Meaño. Al descanso, 14-16. En la segunda mitad, el equipo visitante dominó en el marcador de principio a fin, aunque en el tramo final el Aula apretó y hubo unos minutos de sufrimiento. Enorme la defensa y la portería visitante.

CLUB BALONMANO PERDOMA, 25 – 32, SAR RODAVIGO

Noticias relacionadas

La SAR Rodavigo ganó al colista, el Perdoma, en un partido de dos partes muy diferenciadas. En la primera mitad, el equipo redondelano no fue capaz de minimizar el juego de las canarias, estando muy plano y recibiendo muchos lanzamientos exteriores. Al descanso, 18-15. Tras el pase por vestuarios, La SAR ajustó la defensa y, primero, logró igualar (18-18, min. 35) y posteriormente ponerse por delante con un parcial de 0- 6 en 8 minutos (18-21). A partir de ahí, fue abriendo una racha hasta los seis goles de margen del resultado final.