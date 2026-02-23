Reparto de puntos entre el Areas y el Villalonga

El Areas pierde la estela de los equipos que ocupan los puestos de play off de ascenso. A pesar de la igualada de ayer ante el Villalonga, los pontareanos se quedan a dos puntos de la última plaza.

Por su parte, el Villalonga continúa en la zona media de la clasificación, a seis puntos del Portonovo, equipo que marca la zona de equipos que al final de temporada jugarán el play off de ascenso.

Fue un partido igualado, con los dos equipos buscando la portería contraria para acabar con la igualada inicial. Mediado el primer tiempo Pablito adelantó al equipo local desde el punto de penalti. Los pontareanos hicieron un buen partido y lo tuvieron controlado, pero en la recta final tuvieron un fallo que aprovechó el Villalonga.