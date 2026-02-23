Balonmano / Honor Oro Femenina
La portera del Mislata amarga el día al Carballal
Mila Alonso
A.D. CARBALLAL, 25 – 27, GRUPO USA HANDBOL MISLATA
25. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (5), Daniela Carranza (2), Naihara Costas (1), Lidia Portela, Lucía Villamarín, Uxía Ferreiro, María Pereira (5), Alejandra Montenegro, María Álvarez (2), Nerea Arias (1), Patricia Teijeiro (2), Sabela Vázquez (4), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (3).
27. GRUPO USA HANDBOL MISLATA: Clara Peiro, Ainara Gordo (3), Isabel Sánchez (5), Paula Jaen, Haizea Viguera (1), Joana Bolling, Eva Ramírez (6), Daniela García (4), Laia Hiva (4), Leyre Lópezm Serena Ejiro, María Muler (3), Nuria Cardona (1).
ÁRBITROS: Irene Santos y Kalina Andreeva. Excluyeron dos minutos a las locales Naihara Costas, Sabela Vázquez (2) y Yaiza Alonso y a las visitantes Isabel Sánchez, Haizea Viguera, Daniela García y Nuria Cardona.
PARCIALES: 2-4, 4-5, 7-6, 9-9, 11-10, 15-10 (descanso), 17-12, 19-16, 19-17, 20-20, 24-23, 25-27 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 18ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal do Carballal.
Dolorosa derrota del AD Carballal frente al Mislata, un rival de “su liga”, en un partido de dos caras muy diferenciadas.
En la primera mitad, el conjunto vigués fue el claro dominador, mandando en el marcador con claridad, para llegar al descanso cinco goles arriba (15-10). Pero tras el descanso, el equipo vigués no se encontraba cómodo en ataque. Así, el partido se ajustó, aunque seguía mandando el Carballal, llegando a los últimos cinco minutos un gol arriba (24-23, min. 55). En el tramo final, el protagonismo fue para la portera visitante que le otorgó el triunfo al Mislata, una victoria importantísima para las valencianas, que ahora están a tres puntos del descenso.
- Davila 20/02/2026
