Luismi rescata con dos goles al Alondras

Buena primera parte ofrecieron ambos conjuntos, con un ritmo alto de juego y pocas interrupciónes. Se adelantaban pronto los locales con algo de fortuna y la colaboración de Marcos bajo palos. Lo que iba a ser un centro, se acababa convirtiendo en el primero de la tarde. Guille adelantaba a los suyos. No tardaría mucho en conseguir el empate el conjunto coruñés, con un cabezazo de Juan. El juego aéreo le causó muchos problemas al Alondras durante todo el partido. Las llegadas eran continuas por parte de los dos contendientes. Pasada la media hora de juego, se estuvo a punto de ver uno de los goles de la temporada. Un golpeo de Guille desde medio campo, lo sacaba con apuros un adelantado Marcos. Nada más comenzar la segunda mitad, los visitantes tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, al disponer de un penalti a favor, mal tirado y errado por Cano. A falta de diez para el final y otra vez de cabeza, el Montañeros ponía el 1-2, lo que parecía casi finiquitar el encuentro. No fue así y se vivieron unos últimos minutos para recordar. Rozando el noventa de partido, Manufre se plantaba solo ante Marcos y su golpeo lo desbarata en cancerbero, la jugada continúa con un centro que Luismi enviaba a la red con un cabezazo. Ya en el tiempo extra, llegaba el delirio en la grada local, con el tercero y segundo en la cuenta de Luismi, que daba los tres puntos a los de O Morrazo.