El Granitos se impone en un final de locura

VALINOX NOVÁS, 33 – 22, AUTOMANIA LUCEROS

Complicado encontrar calificativos para el líder, Valinox Novás, que sigue sin flaquear y sin relajación, a pesar de que desde hace semanas lucha sobre todo por batir récords y continuar invicto. Esta semana sumó la victoria 22, en otras tantas jornadas, y lo hizo en un partido muy serio y con un fantástico trabajo defensivo. El Novás fue muy superior al Luceros y al descanso el partido ya estaba decidido (19-10). Así, el técnico Guillermo Artime pudo rotar y dar minutos a todos sus jugadores, sin que se resintiese el rendimiento del equipo. Al final, 33-22.

BM. PORRIÑO, 28 – 29, GRANITOS IBERICOS CARBALLAL

Fantástico partido el que ofrecieron BM Porriño y Granitos Ibéricos Carballal, que no se decidió hasta el último suspiro, con un lanzamiento de 7 metros. En la primera parte, dominó el conjunto visitante, mientras que el Porriño sufría en defensa. Al descanso, 14-16 para el Carballal. En la segunda mitad, el Porriño mejoró en el trabajo defensivo y el partido cambió, llegando a los últimos cinco minutos con los locales tres goles arriba (27-24, min. 55). El final fue una locura. El Carballal remontó y logró ponerse por delante en el marcador a falta de 15 segundos (gol de Rial) y en inferioridad numérica. Tiempo muerto del Porriño para preparar el ataque y este finaliza con un 7 metros a favor de los rojillos que se lanza ya con el marcador a cero. Con el balón en las manos, Jacobo y enfrente el meta Gonzalo, que hizo un paradón y le dio los dos puntos al conjunto vigués.

GALDAR GRAN CANARIA, 33 – 31, BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO

Por su parte, el Reconquista de Vigo cayó derrotado en su visita al Gáldar, pero haciendo un buen partido y plantando cara hasta los minutos finales.

En la primera parte, fantástico trabajo defensivo de los vigueses, que supieron frenar el torrente ofensivo del Gáldar, a pesar de algunos resbalones en la pista por la condensación. Al descanso, 15-15. De destacar la actuación del meta local Magnol, que mantuvo al Gáldar en el partido en los mejores momentos del equipo visitante.

Tras el paso por vestuarios, el Reconquista siguió firme, defendiendo con orden y atacando bien, para llegar a los últimos minutos con todo por decidir. 31-30, min. 57. En el tramo final, el Gáldar fue mejor y cerró la victoria.

"SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE, 30 – 25, SAEPLAST BM. CAÑIZA

El Saeplast Cañiza se hundió un poco más con la derrota de esta jornada frente al Ciudad de Tacoronte, un rival directo en la lucha por evitar el descenso de categoría. No fue un buen partido del equipo gallego, que no se sintió cómodo en ningún momento, ante la dura defensa local. A pesar de ello, en la primera mitad logró mantener la concentración y se llegó al descanso con empate en el marcador (15-15). Tras el paso por vestuarios pasó a dominar el Tacoronte, aunque con distancias cortas hasta los últimos minutos (26-25, min. 54), en los que el Cañiza se fue del partido.

