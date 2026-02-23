El Gran Peña acaricia su meta

La victoria fue muy luchada y peleada, frente a un rival que nunca bajó los brazos.

Eso sí, en la primera parte el conjunto vigués fue mejor. Después de un inicio complicado, tras un choque de cabeza entre Cellerino y Ander, que detuvo el juego durante cinco minutos, el Gran Peña tomó el mando y comenzó a llegar con peligro a la meta defendida por Israel. Fue una avalancha de ocasiones de Fran López (min. 15), Amet (min. 19), Marcos Fontán (min. 24) y una doble de Fran y Lago (min. 33). Mientras, el Estradense sobrevivía como podía sin acercarse a la meta contraria.

Y así, fruto de esa presión, llegó el tanto local. En el minuto 38, en una buena combinación entre Amet y Fran López, este último es derribado dentro del área de forma clara y la colegiada señala penalti. El propio Fran López lanza y adelanta al equipo vigués en el marcador (1-0).

En el descanso, el técnico visitante realiza un triple cambio buscando la reacción y la encontró. El empate llegó muy pronto. En la primera llegada. En el minuto 49, Padín, en una acción por la derecha, sorprende de media volea e iguala el choque.

En el último cuarto de hora, el Gran Peña impuso el fútbol control, bien colocado sobre el terreno de juego y defendiendo con mucho orden, sin que el Estradense lograse volver a acercarse con peligro a la meta contraria.