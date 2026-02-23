El filial granate exhibe su pegada ante el Alertanavia

El Alertanavia no pudo encadenar su tercera victoria consecutiva al caer ante la efectividad de un Pontevedra B que, por el contrario, sí logró sumar su tercer triunfo seguido.

Los visitantes empezaron muy enchufados y al cuarto de hora ya mandaban por 0-2, aumentando su renta al inicio de la segunda parte.

El Alertanavia, mientras, no supo aprovechar sus ocasiones y tuvo que contentarse sólo con el gol del honor de Fojo.