El Choco salva un punto y el Tyde no reacciona

Tomó aire el Choco con su empate en Portonovo. Mal para el Tyde, que cayó ante el Antela.

Empezó bien el Choco, que a los nueve minutos ganaba 0-2. El Portonovo reaccionó y empató el partido antes de llegar al descanso.

Aguantó el Tyde en la primera parte, pero a media hora para el final encajó el primer gol. Cuando buscaba el empate, llegó el segundo.