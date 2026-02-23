El Choco salva un punto y el Tyde no reacciona
Redacción
Vigo
Tomó aire el Choco con su empate en Portonovo. Mal para el Tyde, que cayó ante el Antela.
Empezó bien el Choco, que a los nueve minutos ganaba 0-2. El Portonovo reaccionó y empató el partido antes de llegar al descanso.
Aguantó el Tyde en la primera parte, pero a media hora para el final encajó el primer gol. Cuando buscaba el empate, llegó el segundo.
