Bateles | Liga
Chapela y Tirán se mantienen en la cima en Bueu
Samertolaméu se aproxima a los dos clubes que hasta ahora han dominado la Zona Sur
Koroibos
Chapela-Wofco y Tirán-Pereira siguen manteniendo su supremacía en la Liga de Bateles, Zona Sur, aunque Samertolaméu-Oversea parece que quiere incorporarse al grupo de las élites con sus interesantes participaciones en la XVI Bandera Concello de Bueu, con organización del club anfitrión.
Tras la suspensión el sábado de la Bandera de A Guarda, los atletas masculinos y femeninos de los ágiles bateles llegaron a Bueu con gran ansia de competir, con ganas y ambición. Fueron once los clubes que subieron al podio y ocho los campeones en las trece pruebas que componían el programa, que tuvo la palestra en aguas del puerto de la villa del Morrazo.
Chapela-Wofco y Samertolaméu-Oversea sumaron tres medallas de oro cada uno; Mar de Bueu-Asimei, dos medallas de oro, y Tirán-Pereira, Mecos, Robaleira, Amegrove y Meira, una. Dominando el medallero Chapela-Wofco y Tirán-Pereira con siete medallas por barba. Les siguió Samertolaméu-Oversea con seis; Vilaxoán, Mecos y Vila de Cangas, cuatro; Bueu-Simei y Robaleira, dos y Cesantes, Amegrove y Meira, con una.Vila de Cangas, Vilaxoán y Cesantes no conquistaron victorias, pero sí medallas de plata y bronce.
Una regata esta de Bueu que tuvo muchas incidencias reglamentarias como entradas en meta por boya equivocada, alineación indebida, no pasar control de embarque... Fallos tremendos, porque el Código de Regatas es muy exigente y obligatorio cumplirlo.
