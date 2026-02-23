Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Cambados y Boiro minimizan daños

R. A.

Cambados

Cambados y Boiro se repartieron los puntos ayer en Burgáns en un duelo en el que ambos equipos trataron de minimizar daños y puntuar tras las malas rachas que acumulan. Los cambadeses se mantienen un punto por encima del descenso, con un partido pendiente ante el Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents