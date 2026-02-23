El Baskonia, a tiro limpio

Baskonia hizo historia en el Roig Arena, y 17 años después, levantó su séptima Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid por 89-100. El brillante último cuarto del conjunto vitoriano (17-33) fue clave, en un partido en el que Tim Luwawu-Cabarrot, con 28 puntos, fue el máximo anotador. En el conjunto blanco, Mario Hezonja y Andrés Feliz terminaron con 15 cada uno.

El Madrid amagó en los tres minutos iniciales con romper el partido. La efectividad de los blancos fue máxima, con un parcial de 13-2 alimentado por triples de Hezonja, Llull y Campazzo. Paolo Galbiatti detuvo el partido para contener la hemorragia. Y lo logró.

Liderados por Tim Luwawu-Cabarrot y Eugene Omoruyi, el conjunto vitoriano se apuntó un parcial prácticamente calcado al de su rival. Además, Edy Tavares cometía su segunda personal y Hezonja, mosqueado con Scariolo al cambiarle, le rechazó el saludo a su entrenador, con el que tuvo algunas palabras ya en el banquillo.

El acierto del Real Madrid había caído en picado, Baskonia sumaba casi en cada ataque, y fue Omoruyi quien culminó el 4-15 con el que lograron la primera ventaja del partido (17-19). Se rehizo el Madrid gracias a Feliz, y el primer asalto se cerró con empate a 26.

El arranque del segundo periodo fue calcado al del primero, con un Madrid que volaba sobre el Roig Arena. En un abrir y cerrar de ojos, parcial blanco de 14-0, y un +10 para los de Scariolo. Pero de nuevo, reacción baskonista de la mano del de casi siempre, un Luwawu-Cabarrot que sacó del bache a su equipo. Omoruyi seguía tocado por la varita, Trent Forrest osaba machacar por encima de Tavares, y dos acciones consecutivas de ‘TLC’ mandaron a ambos equipos a vestuarios con una ventaja de cinco tantos para el Madrid (52-47).

El inicio de la segunda mitad coincidió con los mejores minutos de Hezonja, pero Luwawu-Cabarrot no levantaba el pie del acelerador. Baskonia situó el empate a 57. Se le empezaba a hacer largo el cuarto al equipo de Galbiati, y en un momento en el que los detalles empezaban a cobrar fuerza, parcial blanco de 0-6 (72-64).

Se entró al último cuarto con un 72-67 favorable al Real Madrid después de tres tiros libres de ‘TLC’ con los que se cerró el tercer periodo. Baskonia seguía con la pólvora activa, y los de Galbiati se adelantaron gracias a un excelso Omoruyi, autor de dos triples seguidos y un aro pasado (79-81).

Los tres minutos finales iban a ser de infarto. Se entró con empate a 85. Baskonia tenía malas noticias: Luwawu-Cabarrot fue eliminado por cinco personales, la última algo rigurosa. Pero fue el momento de los bajitos. Markus Howard, y Forrest, con un 2+1, elevaban la renta de un Baskonia que empezaba a soñar con la victoria (86-90). Maledon se dejó un tiro libre y perdió un balón con el que Howard forzó una personal. No le tembló el pulso al estadounidense, y a falta de 71 segundos para el bocinazo final, los vitorianos dominaban por seis (86-92).

Hezonja amenazó con repetir lo de la noche anterior ante Valencia, y anotó un triple. Pero Mamadi Diakité encontró a Howard cuando cortaba a canasta y el ‘0’ baskonista no perdonó. En el siguiente ataque, el pívot de los vitorianos taponó a Hezonja, y Forrest, desde la personal, colocó un 89-96 con el que Baskonia empezaba a agarrar el trofeo. Y ya no lo soltó.