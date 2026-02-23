El Barco asalta el Salvador Otero en un día loco
A Illa
El CD Barco asaltó ayer el Salvador Otero para sumar su quinto triunfo consecutivo y dejar sin plaza de play off a su rival. El partido fue una auténtica locura, con un CD Barco mejor posicionado, pero sin que el Céltiga se rindiese. El visitante Freiría anotó dos tantos y Anxo fue expulsado en el 64.
- Davila 20/02/2026
