El Atios, por la vía rápida

El Atios goleó ayer al Celanova y sumó la octava jornada consecutiva sin perder (5 victorias y 3 empates), que le mantiene en la primera posición de la tabla clasificatoria y con un amplio margen.

Visitaba ayer O Carballo el Celanova, penúltimo clasificado, y la diferencia en la tabla se vio reflejada sobre el césped. Aún no se habían cumplido los tres primeros minutos de juego y los locales ya se habían adelantado en el marcador con gol de Carrera, que repitió en el minuto 16, para dar ya tranquilidad al líder, que jugó a placer y sin tener que forzar. Al descanso, 2-0.

Y otra vez, en la reanudación, dos goles muy rápidos terminaron de cerrar el choque y acabar con las escasas opciones de reacción de los visitantes. En el minuto 53, Besada logró el tercero y sólo dos minutos después Iker cerró la goleada que mantiene al Atios en lo más alto de la tabla clasificatoria y hunde aún más al Celanova en los puestos de descenso.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, el Atios mantiene los siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Pontevedra B. Los porriñeses mantienen una regularidad que le permite mantener la confianza para lograr el ascenso directo. Al Celanova se le acaban las oportunidades.