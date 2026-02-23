Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

El Atios, por la vía rápida

Los porriñeses sentenciaron el partido en el primer cuarto de hora

Un jugador del Atios intenta cortar el pase de un jugador rival. | ALBA VILLAR

Un jugador del Atios intenta cortar el pase de un jugador rival. | ALBA VILLAR

M. Alonso

Atios

El Atios goleó ayer al Celanova y sumó la octava jornada consecutiva sin perder (5 victorias y 3 empates), que le mantiene en la primera posición de la tabla clasificatoria y con un amplio margen.

Visitaba ayer O Carballo el Celanova, penúltimo clasificado, y la diferencia en la tabla se vio reflejada sobre el césped. Aún no se habían cumplido los tres primeros minutos de juego y los locales ya se habían adelantado en el marcador con gol de Carrera, que repitió en el minuto 16, para dar ya tranquilidad al líder, que jugó a placer y sin tener que forzar. Al descanso, 2-0.

Y otra vez, en la reanudación, dos goles muy rápidos terminaron de cerrar el choque y acabar con las escasas opciones de reacción de los visitantes. En el minuto 53, Besada logró el tercero y sólo dos minutos después Iker cerró la goleada que mantiene al Atios en lo más alto de la tabla clasificatoria y hunde aún más al Celanova en los puestos de descenso.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, el Atios mantiene los siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Pontevedra B. Los porriñeses mantienen una regularidad que le permite mantener la confianza para lograr el ascenso directo. Al Celanova se le acaban las oportunidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Davila 20/02/2026
  2. Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
  3. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  4. Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
  5. El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
  6. El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
  7. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  8. Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano
Tracking Pixel Contents