El Villarreal se aferra a la tercera posición ante un Valencia que no escapa del peligro

El Villarreal consolida su tercera posición en la tabla tras derrotar con mucho sufrimiento al Valencia, que no logra despegarse del descenso, en un derbi autonómico intenso y polémico, marcado por el protagonismo del VAR, que validó dos penaltis, uno para cada equipo.

El conjunto castellonense, que sigue intratable como local, supo reponerse al gol inicial del Valencia, obra de Ramazani, para remontar antes del descanso con tantos de Comesaña y de Gueye, aunque en la segunda sufrió mucho ante un rival que fue superior y rozó el empate hasta el último instante.

El equipo castellonense asumió desde el inicio el mando del partido y la posesión del balón ante un Valencia replegado y protegido en el centro del campo y la defensa.El monólogo del Villarreal no se transformó en ocasiones de gol, y el Valencia pudo ir creciendo poco a poco en el partido sin excesivos agobios.

El conjunto de Corberán logró taponar las subidas de Cardona y desconectar del circuito del juego local a Pépé, Moleiro y Ayoze.

El Valencia encontró una vía de escape al acoso local con los balones largos a Sadiq. En uno de ellos, el nigeriano, que ya había avisado en dos de sus clásicas estampidas, aprovechó una indecisión entre Pau Navarro y Luiz Júnior para colarse entre los dos y caer derribado por el portero.

El árbitro, a instancias del VAR, señaló penalti, que Ramazani se encargó de convertir en gol con clase y sangre fría.

El tanto despertó definitivamente al Villarreal, que dio un paso adelante para embotellar al Valencia. No tuvo que esperar mucho para empatar, ya que apenas cinco minutos después Comesaña envió a la red un rechace de Copete a remate de Ayoze.

El gol volvió a cambiar el guion del partido, y fue el Valencia el que se adueñó del balón y comenzó a moverlo con criterio. El equipo de Corberán rozó el segundo en una gran acción coral culminada con un centro de Gayá que no llegó a cazar Ramazani.

El Villarreal aceptó el cuerpo a cuerpo y se fue a por el partido en los últimos minutos del primer tiempo. Dimitrievski, tras remates de Comesaña y Pépé, salvó a un Valencia cada vez más exigido en defensa, sobre todo en su flanco izquierdo.

En pleno acoso local, un centro de Pépé golpeó en el brazo despegado de Ramazani, y el árbitro, de nuevo tras aviso del VAR, señaló el punto de penalti.

El senegalés Gueye, ya en el descuento, fue el encargado de poner en ventaja al Villarreal, que, desatado, estuvo cerca de marcar un tercer gol antes del descanso.

El Valencia cambió su pose en el inicio de la segunda parte y se lanzó a buscar al Villarreal en su propio campo.

El equipo de Corberán se instaló en territorio rival para robar y llegar con rapidez al área, lo que supuso una invitación a que el Villarreal pudiera explotar su contragolpe.

Tras unos minutos de incomodidad, el Villarreal encontró la fórmula para saltar la presión valenciana y amenazar permanentemente a la contra con la velocidad de Pépé.

El claro dominio valenciano fue completamente estéril, por lo que Corberán optó por revitalizar a su equipo con la entrada de Danjuma y Thierry, si bien Marcelino respondió refrescando sus carriles con Buchanan y Pedraza.

El Valencia, con todo su arsenal ofensivo sobre el campo tras la entrada de Hugo Duro, encerró en su área al Villarreal en los últimos minutos, en los que Danjuma rozó el empate con un remate que salvó Luiz Júnior.

Con el Villarreal completamente hundido en su área y sin apenas salida, el portero brasileño volvió a resultar providencial al tapar un mano a mano con Sadiq.

El nigeriano, ya en el descuento, volvió a rozar el empate con un remate de cabeza que se fue alto para dejar a su equipo sin el premio de un punto que le aliviara en su lucha por la salvación.