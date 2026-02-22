Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol / Superliga 2

El Vigo planta cara al Textil Santanderina

Los vigueses estuvieron a punto de llevar el duelo al quinto set tras un mal arranque

Un rematador del Club Vigo, en un partido anterior. | JOSE LORES

Un rematador del Club Vigo, en un partido anterior. | JOSE LORES

redacción

Vigo

Buenas noticias para el Club Vigo en una jornada complicada, en la que le tocaba visitar Cabezón de la Sal para enfrentarse al Textil Santanderina, uno de los aspirantes al ascenso a la Superliga de voleibol. Los vigueses plantaron cara al conjunto santanderino y estuvieron a punto de forzar el quinto set después de protagonizar un mal arranque. Los de Taboada mejoraron tras un dos cero en contra, dando mejores sensaciones que en anteriores actuaciones como visitantes. Este nuevo tropiezo les mantiene en la mitad de la tabla.

El Club Vigo fue de menos a más, tras un primer set que los locales resolvieron con comodidad (25-17) en casi media hora de juego. Aunque el marcador en contra fue más abultado en el segundo set (25-15), los de Taboada reaccionaron a continuación y no se dieron por vencidos en el siguiente hasta forzar un cuarto set tras un resulado de 18-25. Y en el definitivo, el Club Vigo rozó la victoria con un marcador muy apretado (26-24) que le deja buenas sensaciones.

