Voleibol / Superliga 2
El Vigo planta cara al Textil Santanderina
Los vigueses estuvieron a punto de llevar el duelo al quinto set tras un mal arranque
redacción
Buenas noticias para el Club Vigo en una jornada complicada, en la que le tocaba visitar Cabezón de la Sal para enfrentarse al Textil Santanderina, uno de los aspirantes al ascenso a la Superliga de voleibol. Los vigueses plantaron cara al conjunto santanderino y estuvieron a punto de forzar el quinto set después de protagonizar un mal arranque. Los de Taboada mejoraron tras un dos cero en contra, dando mejores sensaciones que en anteriores actuaciones como visitantes. Este nuevo tropiezo les mantiene en la mitad de la tabla.
El Club Vigo fue de menos a más, tras un primer set que los locales resolvieron con comodidad (25-17) en casi media hora de juego. Aunque el marcador en contra fue más abultado en el segundo set (25-15), los de Taboada reaccionaron a continuación y no se dieron por vencidos en el siguiente hasta forzar un cuarto set tras un resulado de 18-25. Y en el definitivo, el Club Vigo rozó la victoria con un marcador muy apretado (26-24) que le deja buenas sensaciones.
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos