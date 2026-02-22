Trasnos afronta el inicio de la temporada en División de Honor Plata

Un año más los Trasnos jugarán en División de Honor Plata. Los vigueses afrontan con mucha ilusión el inicio de la temporada. El equipo ha trabajado duro durante los dos últimos meses, con un grupo muy joven, con solo dos jugadores por encima de los 23 años, con el que intentará luchar por las plazas altas. El entrenador, Fernando Rodríguez, comenta que "el grupo es bueno yestá en crecimiento. Tenemos muchas esperanzas en los próximos años. Dedicamos mucho tiempo a la formación y nuestro equipo sub 15 se proclamó subcampeón de España el año pasado". Rodríguez anticipa: "La ilusión del club es estar en un par de años en la pelea por el ascenso a la División de Honor". Los vigueses están encuadrados en el Grupo Noroeste, con equipos de Galicia y Asturias.

En el apartado de promoción, los Trasnos son el club en el noroeste de España con más números de licencias y en este 2026 participan también en la liga de División de Honor Plata femenina de softball, además de participar en los Campeonatos de España sub 15 de beisbol y con la novedad de jugar el campeonato de softball femenino sub 13. También los vigueses participarán en la Pony Ligue sub 13, donde se medirán a equipos de Inglaterra, Italia, Francia y España por un puesto para viajar a la República Checa.