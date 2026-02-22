Castrelo decidió los títulos autonómicos individuales

Castrelo de Miño acogió el Campeonato Galego Xunta de Galicia de K1 y C1 sobre la distancia de 5.000 metros para las categorías junior, sub-23, senior y master, en una jornada que reunió a más de 500 deportistas. En la clasificación por equipos en categoría senior, el título masculino fue para el Club Fluvial de Lugo, que sumó 646 puntos, seguido del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, con 510, y del Club Kayak Tudense, con 494. En femenina, el triunfo correspondió al Club Kayak Tudense, con 374 puntos, por delante de la Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra, con 319, y del Club Ría de Betanzos, con 290.

El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A se impuso con 639 puntos en la general juvenil, seguido del Club Ría de Betanzos, con 320, y del Club As Torres–Romería Vikinga, con 264. En mujeres, la victoria fue para el Club Náutico de Cobres, con 336 puntos, por delante del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A, con 330, y del Club Cofradía Pescadores Portonovo, con 286.

Podio C1 sénior. / Fegapi

En la clasificación máster masculina, el primer puesto fue para el Club Naval de Pontevedra, con 515 puntos, seguido del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A, con 470, y del Club Ría de Betanzos, con 309. En femenina, el triunfo correspondió al Club de Piragüismo Olívico, con 265 puntos, seguido de la Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra, con 195, y del Club Ría de Betanzos, con 140.

La competición volvió a confirmar el alto nivel del fondo gallego, con llegadas muy ajustadas, especialmente en las finales senior, donde las diferencias fueron mínimas tanto en kayak como en canoa.

POdio K1 sénior. / Fegapi

En kayak senior masculino, la victoria fue para Joaquín Iglesias (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), que se impuso con 00:20:53,70, por delante de su compañero de equipos Adrián Prada, con 00:20:54,28, y de Adrián Boros (Club CMDC Breogán do Grove), con 00:20:56,89.

En kayak senior femenino, Tania Álvarez (Club CMDC Breogán do Grove) logró el triunfo con 00:24:01,27, seguida de Irene Lata (Club Ría de Betanzos), con 00:24:02,60, y de Lara Feijoo (Club Kayak Tudense), con 00:24:30,60.

Podio femenino C1 sénior. / Fegapi

La canoa senior masculina tuvo como vencedor a Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo), que marcó 00:23:03,71. La segunda posición fue para Manuel Campos (Club CMDC Breogán do Grove), con 00:23:05,51, y la tercera para Diego Romero (Club CMDC Breogán do Grove), con 00:23:49,56.

En canoa senior femenina, Noa Conde (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) se proclamó campeona autonómica con 00:28:49,00, por delante de Carmen Matilla (Real Club Náutico Rodeira de Cangas), con 00:31:07,00, y de Rosana Simón (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), con 00:36:02,00.

Podio femenino K1 sénior. / Fegapi

El kayak sub-23 masculino tuvo como protagonista a Izan Aliaga (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), que dominó la prueba con 00:21:11,79. El podio lo completaron Martín Gorriti (Club Kayak Tudense) y Adrián Neira (Club Fluvial de Lugo).

En la regata femenina de kayak sub-23, Uxía Rodríguez (Club Kayak Tudense) se llevó el oro con 00:23:54,00, la plata fue para Natalia Moreira (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) y Antía Landeira (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) logró una merecida medalla de bronce.

Podio K1 Sub 23. / Fegapi

Yoel Becerra (Club Kayak Tudense) coronó vencedor en la final de C1, con 00:23:53,00, por delante de Héctor Vázquez (Club Fluvial de Lugo) y Kevin Longo (Club As Torres–Romería Vikinga).

En mujeres, la victoria fue para Nerea Novo (Club Náutico Pontecesures), que firmó 00:27:19,00, con María Villaverde (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) y Elisa Martínez (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A) completando el podio.

Podio femenino K1 Sub 23. / Fegapi

La final de kayak juvenil masculino finalizó con la victoria de Alexandre Míguez (Club Piragüismo Vilaboa), que marcó 00:21:41,84. Tras él llegaron a meta Alejandro Dacosta y Álvaro Kosowski, ambos del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A.

Iris Corredoira (Club Náutico de Cobres) fue la más rápida en la regata kayak, con 00:24:20,77, seguida por Carla Corrales (Club Náutico de Cobres) y Candela Alonso (Club Kayak Tudense).

Podio C1 veterano 55-59. / Fegapi

La prueba juvenil masculina de canoa proclamó vencedor a Mateo Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), que se impuso con 00:24:48,18. El segundo y tercer puesto fueron para Alejandro Pérez (Club Fluvial de Lugo) y Javier Cid (Club Ría de Betanzos).

En juvenil femenina C1, Silvia Gago (Club Náutico O Muiño de Ribadumia) logró la victoria con 00:27:55,00, seguida por Sara Vila (Club Náutico Pontecesures) y Alba Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra).

Las pruebas de la categoría master dejaron como vencedores a Julio Fontán (40-44, 00:22:46,17), Jesús Rodríguez (45-49), Ulises Diéguez (50-54,), Xosé Outeiro (55-59, Jorge Diéguez (60-64,) y José Vía (70-74).

Podio femenino C1 Sub 23. / Fegapi

En kayak master femenino se impusieron Jessica Moledo (35-39), Jenifer Couceiro (45-49,), Mónica Piñeiro (50-54) y María Mosquera (55-59).

La canoa master masculina tuvo como vencedores a Celestino García (40-44) y José Alfredo Bea (55-59).

La modalidad de paracanoe también tuvo su protagonismo en Castrelo de Miño, con regatas disputadas sobre la distancia de 3.000 metros.

En kayak senior masculino, el triunfo fue para Marcos Terzado (Club Piragüismo Vilaboa), que se impuso con un tiempo de 00:14:59,01. La segunda posición fue para José Piñeiro (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A), mientras que Celso Martínez (Club Piragüismo Vilaboa) completó el podio.

POdio C1 Sub 23. / Fegapi

En kayak senior femenino, la victoria correspondió a Mª Araceli Menduiña (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A), que cruzó la línea de meta en 00:15:39,06.

En la modalidad V1 senior masculina, el vencedor fue Adrián Mosquera (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), con un tiempo de 00:16:39,77. Le acompañaron en el podio Gabriel Suárez y Juan Rodríguez, ambos del Club Piragüismo Illa de Arousa.

En categoría juvenil, el triunfo en kayak fue para Gabriel Iglesias (Club de Piragüismo Olívico), que marcó 00:16:23,62, mientras que en V1 juvenil la victoria fue para Xabi Pena (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A), con un tiempo de 00:24:54,01.