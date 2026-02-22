El Real Madrid obra un milagro y se cita en la final con el Baskonia

Un letal Mario Hezonja arruinó, con dos certeros triples en el último minuto, el show con el que el dominicano Jean Montero, autor de 19 puntos en el último cuarto y 26 en total, había puesto al Valencia Basket a las puertas de la final de la Copa del Rey y llevó al Real Madrid a esa meta.

Empujado por un Roig Arena en el que se notó su condición de anfitrión, el equipo de Pedro Martínez desbordó a su rival a ritmo de triples en el primer cuarto pero Facu Campazzo rescató a su equipo, que llegó a estar 17 abajo.

‘El Problema’, así se conoce a Miontero, entró en trance y con diez puntos seguidos obligó a Scariolo a parar el choque. Pero no había forma de frenar la inspiración de Montero, que llevó la renta local más allá de los once puntos (97-86, m.34).

El Real Madrid no se dio por vencido y exprimió los centímetros de Walter Tavares en los dos lados de la pista. El caboverdiano cambió tiros, reboteó y anotó desde bajo de la canasta y desde la línea de tiros libres pero Montero no se amedentró, al contrario, y con un triple estratosférico mandó al Real Madrid a la lona (106-101) y la locura en el Roig Arena con poco más de veinte segundos por delante.

Y entonces llegó la implosión. Hezonja respondió casi sin pestañear con otro triple, el Valencia perdió el balón en el saque de fondo cuando tenía la final en la mano y el croata, desde su esquina favorita, castigó de nuevo para poner el 106-107 a 8.3 segundos. Montero falló la última penetración entre protestas y Campazzo selló desde el tiro libre el 106-108.

Los blancos se encontrarán en la final con el Baskonia que en la segunda semifinal superó al Barça por 67-70 en un duelo mucho más rácano y que poco tuvo que ver con el que libraron blancos y valencianos.