Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Taekwondo

Galicia, campiona de España en freestyle

Os representantes galegos obtiveron 22 medallas de ouro

Os representantes galegos en Sevilla.

Os representantes galegos en Sevilla.

R. V.

Galicia proclamouse esta fin de semana campioa de España de Técnica e Freestyle no campionato estatal celebrado en Sevilla, tras acadar un impresionante medalleiro composto por 22 ouros, 16 pratas e 16 bronces, sumando un total de 54 medallas.

 Estes resultados permitiron á Federación Galega de Taekwondo revalidar o título estatal e consolidar o seu liderado no panorama nacional. En Sevilla os representantes galegos volveron demostrar a súa fortaleza e preparación en todas as modalidades (técnica, freestyle e parataekwondo), nunha proba que ademais era clasificatoria para o Campionato do Mundo que se celebrará este ano en Corea no mes de setembro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents