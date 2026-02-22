Taekwondo
Galicia, campiona de España en freestyle
Os representantes galegos obtiveron 22 medallas de ouro
Galicia proclamouse esta fin de semana campioa de España de Técnica e Freestyle no campionato estatal celebrado en Sevilla, tras acadar un impresionante medalleiro composto por 22 ouros, 16 pratas e 16 bronces, sumando un total de 54 medallas.
Estes resultados permitiron á Federación Galega de Taekwondo revalidar o título estatal e consolidar o seu liderado no panorama nacional. En Sevilla os representantes galegos volveron demostrar a súa fortaleza e preparación en todas as modalidades (técnica, freestyle e parataekwondo), nunha proba que ademais era clasificatoria para o Campionato do Mundo que se celebrará este ano en Corea no mes de setembro.
- Davila 20/02/2026
