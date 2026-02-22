Flick recupera a Pedri para recibir al Levante

Dos días de fiesta concedió Hansi Flick a sus muchachos tras la derrota en Girona, la segunda consecutiva tras el varapalo copero ante el Atlético. Él y ellos necesitaban desconectar y entregarse a un ejercicio de introspección mientras buscaban soluciones para frenar la dinámica perdedora. En el reencuentro, Flick abrió «un canal de comunicación al mismo nivel, abierto y sincero» para preguntar y compartir a qué conclusiones habían llegado todos.

No desveló Flick qué explicaciones ofrecieron ni quienes fueron los más parlanchines en las sesiones de diálogo entabladas. «Para mí es normal tener mucha comunicación con los jugadores, aunque al final debo tomar yo las decisiones porque es mi trabajo», comentó Flick, que considera «normal» la falta de liderazgo por la juventud de la plantilla. Faltan años y han faltado jugadores. Pedri, el más añorado, está listo para reaparecer. Lo hará en la segunda mitad de hoy ante el Levante (16:16) después de un mes inactivo. El premio del día es volver al liderato tras el tropiezo del Real Madrid.