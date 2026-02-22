Atletismo
Mos se vuelva en su Carreira contra o Cancro
Marío Rodríguez, Noemí Álvarez, Pablo Vicente y Naomi Domínguez, los ganadores
El Concello de Mos celebró y acogió con gran aceptación la cuarta edición de su Carreira Solidaria CorreMOS contra o Cancro. La cita reunió a más de un millar de participantes entre las distitans categorías, desde la andaina de seis kilómetros a las carreras para los más pequeños.
La carrera, destinada a convertir Mos en un referente de solidaridad y compromiso social, con un recorrido por el entorno del río Louro, contó con la presencia de los miembros de Discamino, que emocionaron al público asistente y reforzaron el carácter integrador de la prueba.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que participó en la carrera, destacó la respuesta de los mosenses y agradeció el trabajo de organizadores, asociaciones, voluntariado, personal municipal y patrocinadores.
En cuanto a las clasificaciones, en la carrera principal, sobre una distancia de diez kilómetros, se impusieron Marío Rodríguez (Celta Atletismo), con un crono de 33:53, y Noemí Álvarez (Club Deportivo Delikia), con 41:54. En la distancia más corta, de 5’7 kilómetros para hombres y 5 kilómetros para mujeres, los ganadores fueron Pablo Vicente (Vila de Cangas), con 20:33, y Naomi Domínguez (Club Deportivo Delikia), con 24:35.
En esta edición, como novedad, se entregó un premio especial al centro educativo que hubiese inscrito a más participantes. El galardón correspondió al CEIP Mestre Valverde Mayo.
- Davila 20/02/2026
