Emoción y espectáculo en el Trail Adventure Muíños do Folón

O Rosal volvió a vivir una gran jornada de deporte y naturaleza con la celebración del Trail Adventure Muíños do Folón, en un día soleado y con condiciones perfectas para la práctica del trail running. Las distancias de 21K y Adventure 12K ofrecieron espectáculo, igualdad y un marcado carácter solidario. La 21K fue además la segunda prueba puntuable de la Trail League, consolidando su peso dentro del calendario autonómico. El circuito continuará el próximo 22 de noviembre con el Trail do Trega, una de las citas destacadas de la temporada.

En la distancia reina de 21 kilómetros, la carrera femenina tuvo una clara protagonista. Diana Domínguez Pereira (Trail Running Nigrán) se impuso con autoridad, liderando la prueba con solvencia y cruzando la meta con un tiempo de 2:04:03, sin dar opción a sus rivales. El podio femenino lo completaron Alicia Borrego Sánchez (Metas Imposibles Trail Team), con 2:16:44, y Natalia Sierpes Pereira (AC Castelos Trail Club) , con 2:19:08

Espectaculares paisajes en la prueba. / PABLO SAA RODRIGUEZ

En la clasificación general masculina, la carrera estuvo igualada entre los dos primeros clasificados durante prácticamente todo el recorrido. Ricardo Esteves y Tiago Pinheiro mantuvieron un intenso pulso hasta que, en los últimos 3 kilómetros, Esteves logró distanciarse y abrir una pequeña pero definitiva ventaja que le permitió cruzar la meta en primera posición con un tiempo de 1:43:11. Pinheiro (Águias de Alvelos) fue segundo con 1:43:19, mientras que el tercer puesto fue para Daniel Domínguez Domínguez (AC Castelos Trail Club) con 1:45:34. El desenlace en el tramo final ofreció uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Final conjunto y compañerismo

La Adventure 12K también dejó imágenes destacadas. En la categoría masculina, Diego Pons Ramos y Sergio Pérez Lomba entraron en meta juntos y de la mano, ambos con un tiempo de 1:03:59, tras disputar la carrera codo con codo y decidir compartir la llegada en un gesto de amistad y deportividad. El tercer clasificado fue José Manuel Tomé Suárez (Ratas Peludas) con 1:05:49.

Con el mar de fondo. / Pablo Saa Rodriguez

En la categoría femenina, Ana Iglesias de la Santísima Trinidad logró la victoria con claridad, firmando un tiempo de 1:17:20. Completaron el podio Bryony Izzard (1:22:10) y Eva Iglesias González (Castro Trail) con 1:23:54.

Deporte y solidaridad

Más allá de la competición, el Trail Adventure Muíños do Folón volvió a demostrar su compromiso social. Parte de la recaudación se destinará a la Banda de Música del Rosal, que está preparando su participación en el Mundial de Bandas que se celebrará este año en Holanda. Durante la jornada se habilitó un espacio solidario para recaudar fondos, que contó con una excelente acogida por parte de corredores y público.

Noticias relacionadas

Foto del podio. / Tamara Alonso (SportCoeco)

La organización destacó el alto nivel deportivo, el gran ambiente vivido durante toda la mañana y el apoyo del voluntariado, patrocinadores y vecinos, fundamentales para consolidar esta prueba dentro del calendario de trail en Galicia.