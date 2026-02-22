Duelo en lo alto para el Guardés

El Mecalia Guardés retoma la actividad este fin de semana con un duelo de altura. El equipo miñoto recibe este domingo a las 13.00 horas (Teledeporte), a un Costa del Sol Málaga que se ha metido en la pelea por el liderato y que ahora mismo está a solo dos puntos de las guardesas.La victoria permitiría al Guardés, por su parte, disputar el liderato a un Rocasa Gran Canaria que le supera por la mínima.

El Mecalia llega tras una necesaria semana de parón, gracias al aplazamiento del partido de la última jornada en la pista del Replasa Beti-Onak que finalmente se jugará el 10 de marzo. Antes del descanso, las de Ana Seabra habían cerrado su frenético comienzo de año con una victoria trabajada ante el Cicar Lanzarote (25-20), que le valía para certificar su lugar en la batalla por lo alto de la clasificación.

El Guardés debe afrontar una semana más la dificultad que supone manejar una plantilla corta. Este domingo, la convocatoria vuelve a reunir a las 13 jugadoras presentes en los últimos partidos, sin refuerzos de la base en esta ocasión. Ariana Portillo y Nerea Gil, ambas de baja por lesiones en la rodilla, tendrán que esperar todavía unas semanas para completar sus respectivas recuperaciones.

Y más vale que así sea, pues el mayor reto lo encontrará de frente el equipo de A Sangriña en la calidad y las ganas de su rival. El Costa del Sol Málaga llega cuarto pero tras una racha ascendente que incluye ya tres victorias importantes ante Porriño, Elche y el líder Rocasa, esta última el pasado sábado. Entre unas cosas y otras, el conjunto andaluz ha logrado hacer borrón y cuenta nueva y aprovechar resultados inesperados en la cabeza de la tabla para acercarse a la lucha por lo más alto.

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, ha valorado el de este domingo como “otro gran partido”, indicando que el Málaga “está pasando por un buen momento y creciendo como equipo”. “Tenemos claro que durante los 60 minutos tendremos que estar al máximo nivel de concentración individual y colectiva”, explica.

PISTA: A Sangriña. HORA: 13:00 (Teledeporte).