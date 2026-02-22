A Sangriña honra a Doiro pese al disgusto

Mecalia Atlético Guardés (11+8): María Palomo (1), Lorena Téllez (4), Elena Martínez, Ania Ramos (1), Jazmín Mendoza (3), Blazka Hauptman (4), Amandine Balzinc (p.) [siete inicial], Sabina Mínguez (p.), África Sempere, Cecilia Cacheda (3), Rosane Serrano (1), Carme Castro y María Sancha (2). Costa de Sol Málaga (14+11): Sole López (4), Isa Medeiros (7), Rocío Campigli (2), Joana Resende (3), Nicxon Clabel (1), Alice Fernandes (p.), Espe Jiménez (1) [siete inicial], Nayra Solís (2), Mariángeles de Uriarte (1), Estela Doiro, Silvia Arderius (3), Estitxu Berasategi, Bárbara Piñeira y Merche Castellanos (p.). Marcador cada cinco minutos: 1-3, 2-6, 5-8, 5-9, 8-11, 11-14, 15-18, 16-18, 16-19, 18-20, 18-22, 19-25. Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local María Palomo y excluyeron con dos minutos a las locales Lorena Téllez y Blazka Hauptman y a las visitantes Sole López, Isa Medeiros y Estela Doiro. Incidencias:Partido de vigésima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, disputado en el pabellón de A Sangriña. Antes de comenzar, se entregó una placa conmemorativa al exconselleiro de Deportes de la Xunta de Galicia José Ramón Lete Lasa con motivo de su jubilación, así como un detalle del Club Balonmán Atlético Guardés a la jugadora del Málaga y exjugadora del Guardés, Estela Doiro, con motivo de su retiro.

El Mecalia Guardés lucha, pero no puede. Volvieron a caer las de Ana Seabra en un duelo crucial para la lucha por la cabeza de la tabla ante un Costa del Sol Málaga que fue superior en todo momento. Las de Suso Gallardo lideraron el encuentro de principio a fin, gracias a un ataque muy atento y rápido y a una defensa capaz de aprovecharse de los numerosos errores guardeses.

Tras una primera parte que todavía daba opciones a las locales, en la segunda mitad las de Seabra apenas anotaron ocho goles y siguieron pecando de pérdidas transformadas por un rival que venció con una holgada renta. La derrota baja al Guardés al cuarto puesto, aunque empatado a puntos con un Málaga que ahora es tercero y gana el golaveraje particular (23-24 en la primera vuelta).

Una acción defensiva del Mecalia. / Tamara Alonso (SportCoeco)

No se le puede reprochar al Mecalia que regatease el esfuerzo. Gritó el pabellón «sí se puede». Pero la falta de concentración siguió pesando y el Guardés simplemente no pudo enfocar esfuerzos ni disfrutar del tiempo suficiente como para hacer frente a un rival que venía de dominar todo el partido. Con apenas ocho goles locales en la segunda mitad, el partido se cerró finalmente, a pesar de la presión de un pabellón y un equipo guardeses entregados, con victoria malagueña y holgada, fruto de un encuentro superior al de las anfitrionas en todos los sentidos.

La derrota, en cualquier caso, no impidió que la afición de A Sangriña rindiese homenaje a una de las suyas, Estela Doiro, en su última visita –salvo play off– a la que fue y siempre será su hogar. La guardesa, heroína en la conquista de la Liga en 2017, se retirará al final de esta temporada.