El Coruxo , ante una nueva ocasión para ilusionarse

Segundo partido consecutivo para el Coruxo en el campo de O Vao. La semana pasada, el equipo entrenado por Javi Pereira cayó ante el Valladolid Promesas. Por ello, la victoria en el partido de esta mañana es imprescindible para mantener la plaza de play off de ascenso. Y es que a falta de once jornadas para la conclusión del campeonato, comienza a ser importante estar en «posición» y no dejar que los equipos de arriba amplíen más su ventaja.

Esta mañana visita el campo de O Vao la Sarriana. Un derbi gallego complicado ya que los lucenses llegan al campo de O Vao con urgencias, ya que necesitan los tres puntos en juego para poder salir de los puestos de descenso.

Los lucenses acumulan tres derrotas de forma consecutiva, por lo que todo lo que sea puntuar es importante para ponerle fin a la racha y, por otro lado, acercarse un poco más a la salvación.

Sobre el rival de esta mañana, el entrenador vigués, Javi Pereira, apuntaba que «es un equipo bastante regular, que cuando pierde lo hace por muy pocos goles. En esta categoría todos los partidos con tremendamente complicados. Ellos juegan muy concentrados, conceden pocas ocasiones y practican un buen fútbol. Vamos a ver cómo responde el equipo tras la decepción de la semana pasada».

El equipo trabajó con intensidad a lo largo de toda la semana. Jugadores y cuerpo técnico analizaron lo vivido en el partido de hace una semana ante el Valladolid Promesas para corregir los problemas y no volver a cometerlos en la mañana de hoy.

El técnico solamente recupera al central Álvaro tras cumplir su partido de sanción. La enfermería continúa llena con Sergio, Rares, Rosas, Barba y Breo como inquilinos. De esta manera, todo apunta a que Javi Pereira podría repetir el mismo «once» de la semana pasada, con Ruiz Díaz bajo palos. Una defensa formada con Roque y Naveira en las bandas con Borja y Juan Rodríguez ocupando la posición de centrales. La línea de creación sería para Guille Pinin, Carlos Alonso y Nacho Fariña; con Mateo, Añón y Sola como jugadores más adelantados. En el banco Alberto, Hugo Rodri, Santos, Rai, Cidre, Pelayo, Hugo Losada y Álvaro.

Noticias relacionadas

CAMPO: O Vao. HORA: 12 horas.