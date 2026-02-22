El CN Vigo Rías Baixas, campeón gallego infantil masculino

El equipo infantil masculino del Club Natación Vigo Rías Baixas se ha proclamado campeón gallego en el campeonato celebrado este fin de semana en la piscina olímpica del municipio de Cervo, en la Mariña lucense. Los infantiles vigueses dirigidos, por el técnico Quique Pérez, comandaron la clasificación desde la primera sesión hasta el final, superando con holgura a sus más inmediatos rivales, Pabellón de Ourense y Galaico de Pontevedra, segundo y tercer clasificados, respectivamente.

Más que una victoria de éxitos personales, fue una auténtica victoria de equipo, dado que los doce integrantes del mismo aportaron puntos rebajando considerablemente sus mejores marcas personales,. Destacó la proeza de vencer en los tres relevos disputados en las pruebas de nado libre y estilos, en los que participaron Mauro de Carlos, Andrés Pereira, Alejandro Rivera y Pedro Rodríguez. Además de los mencionados relevistas, subieron también al podio en varias pruebas sus compañeros Marcos Ferreiro, Hugo Piña y David Lago, sumando un total de 17 medallas, de ellas 4 de oro, 5 de plata y 8 de bronce.

Gran aportación femenina

También resultó reseñable la participación femenina, dado que sólo compitieron cuatro nadadoras, pero fueron capaces de aportar los puntos necesarios para que el Rías Baixas, además de vencer en categoría masculina, obtuviese un meritorio sexto puesto en la clasificación conjunta masculina más femenina, de un total de 24 equipos participantes.

Noticias relacionadas

De esta manera, se cierra la temporada de invierno, en la que el Rías Baixas marcha también primero en la Liga Infantil de Clubes, enfocándose ya desde ahora a preparar el campeonato del próximo verano. Asimismo, el equipo estará representado en el Campeonato de España infantil el próximo mes de marzo gracias al nadador Pedro Rodríguez, que nadará varias pruebas en los estilos de braza y crol.