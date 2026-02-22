Charla de Cristina Cantero en el Círculo de Empresarios de Galicia

La entrenadora del Celta Femxa Zorka, Cristina Cantero, protagonizará este lunes una de las charlas del ciclo "Más que cañas", en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia. Es un encuentro dirigido a empresarios, emprendedores, ejecutivos y medios para intercambiar experiencias y puntos de vista, con el apoyo de Estrella Galicia. La entrada es gratuita, con un aforo limitado a 25 asistentes, que accederá por riguroso orden de inscripción. La charla se iniciará a las 12:45 y concluirá a las 13:45.