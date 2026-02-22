Baloncesto
Charla de Cristina Cantero en el Círculo de Empresarios de Galicia
La entrenadora del Celta Femxa Zorka, Cristina Cantero, protagonizará este lunes una de las charlas del ciclo "Más que cañas", en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia. Es un encuentro dirigido a empresarios, emprendedores, ejecutivos y medios para intercambiar experiencias y puntos de vista, con el apoyo de Estrella Galicia. La entrada es gratuita, con un aforo limitado a 25 asistentes, que accederá por riguroso orden de inscripción. La charla se iniciará a las 12:45 y concluirá a las 13:45.
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»