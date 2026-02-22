La baionesa Gabriela Bouzada logra un nuevo oro y récord nacional en lanzamiento de jabalina

La cantera del atletismo vigués sigue sumando medallas y récords en todos los niveles. La última llegó este sábado con Gabriela Bouzada Senra (Baiona, 2011) con un nuevo doblete en el lanzamiento de jabalina: oro y récord de los campeonatos (48,53 metros) quedándose además a un solo centímetro de la plusmarca nacional en propiedad de Isabel Werknesh. El récord de la antigua categoría cadete estuvo hasta entonces en manos de la también gallega Antía Sestelo, quien en 2018 lo elevó a 46,93 metros tras quince años de vigencia.

La integrante del Atletismo Femenino Celta suma una nueva plusmarca en su corta carrera en la especialidad. Debutó en ella en diciembre de 2024 logrando el récord gallego sub-14 en su primera prueba en Vila Nova da Cerveira. Dos meses después lograba un bronce nacional con el récord en la nueva categoría, ya como cadete, y en primavera confirmaba su despegue: oro y récord de los campeonatos en el nacional individual en Gijón (46,32 metros) y nuevo título con la selección gallega en octubre en La Nucía.

La discípula de Jose Manuel Hermida viajó de nuevo a Castellón para tomar partido en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno donde se reunieron los 350 mejores especialistas en categorías inferiores. Tras mantenerse en los puestos de podio durante casi todo el concurso logró mejorar más de seis metros en el último intento. Durante las últimas semanas la sucesión de borrascas obligó a alterar su rutina de entrenamientos, complementando los lanzamientos y el trabajo de gimnasio con las pruebas combinadas, sector en el que fue subcampeona autonómica el pasado año.

Cuatro finalistas del Celta

La deportista del Val Miñor es el último gran nombre de la «Factoría Hermida», el grupo de lanzamientos forjado desde 1982 en las pistas de Balaídos y que toma su nombre del antiguo puesto de su míster en la fábrica de Citroën. Durante estas cuatro décadas ha cosechado más de 160 medallas en campeonatos nacionales de cadete a absoluto, además de otras 750 preseas en los autonómicos.

La expedición del grupo contó con otros cinco integrantes que cosecharon puestos de finalistas. Xaido Nimo (Vigo, 2007) fue 5º en el lanzamiento de martillo sub20 con 53,90 metros, manteniéndose así entre los mejores de su categoría pese a mudarse hasta A Coruña por motivos académicos y reducir sus entrenamientos. Martín Chico fue octavo en su debut en un campeonato nacional logrando una mejor marca personal de 46,09 metros en la categoría sub16.

En la jornada dominical compitieron en las pistas de Gaetà Huguet y Jaume I las también célticas Marta Hermida y Mara Davila. La primera logró su marca personal con el martillo de 4kg finalizando octava con 42,54 metros en categoría junior. La díscobola, que lanzó en el estadio universitario, rozó su marca personal siendo octava con 34,35 metros en la categoría sub20 . Completó la representación olívica Daniel Villanueva Guede, ahora enrolado en las filas del Ourense, quien fue séptimo en el martillo sub23 con un mejor intento de 51,89 metros.