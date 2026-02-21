La Xunta muestra su respaldo a la Solitaire du Figaro

La Xunta de Galicia puso de maanifiesto su respaldo a la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que hará escala en Vigo del 20 al 24 de mayo.

Vigo será la llegada de la primera etapa y el punto de partida de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, donde más de 40 barcos provenientes de Francia llenarán de color durante cuatro días la dársena de Portocultura. Habrá un village de acceso público con actividades gratuitas para todos los asistentes.

El domingo 24 de mayo, a mediodía, se programará la gran salida de los barcos de regreso a Francia, tal y como sucedió el pasado mes de septiembre en la 56ª edición, que visitaba la ciudad por primera vez en su historia.

Ana Ortiz, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, comentó en este sentido que “estamos encantados de acoger de nuevo La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo y de respaldarla desde la Xunta a través de Xacobeo 2027. Este evento no solo pone en valor nuestra tradición marítima, sino que proyecta Galicia internacionalmente y genera un impacto turístico y económico muy positivo. El año pasado fue un éxito y estamos convencidos de que esta edición volverá a demostrar el potencial de nuestra ciudad”.

Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio, remarcó el carácter público del evento: “La Solitaire du Figaro Paprec es una oportunidad única para que el público disfrute de la emoción de la vela oceánica en solitario de cerca. Animamos a toda la ciudadanía a que se una a nosotros para celebrar este espectacular evento”.

Noticias relacionadas

La parada en Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec cuenta además con el apoyo de la Deputación de Pontevedra y el Puerto de Vigo.