El Porriño sigue su martirio

22 ELCHE: Nicole Morales (1), Jimena Laguna (3), Agulló, Oppedal (2), Patricia Méndez, Spinelli, Gasco (1), Zaira Benítez (1), Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (2), Rosa Leal, Claudino (7), Solla (2). 18 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Palomino, Mallo (1), Zhukova (2), Bono (2), Juliana Nunes, Alicia Campo (1), Pestana, Zsembery (6), Bruna Dias (4), Adriana Rial (1), Prelchi (1), Manterola, Lucía Laguna, Isabela Rodrigues. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: B 3-2, 5-3, 7-3, 8-5, 10-8, 11-9, descanso, 13-12, 13-13, 16-14, 18-14, 21-15, 22-18, final.

Al Conservas Orbe Zendal se le ha reducido el tamaño de las porterías rivales. Sumar cada gol es un drama; sufre para alcanzar la veintena de goles y así es muy complicado pensar en victorias en la División de Honor. Consigue su objetivo de que los marcadores no sean muy altos (sobre todo pensando en el rival) pero se queda corto en ataque donde padece como nadie para explotar situaciones francas en siete metros. En Elche vivió un drama en algunos momentos (sobre todo en el extremo) y tras quedarse sin los goles que aportaban Santomé o Buforn en el lanzamiento exterior, el equipo se queda raquítico. Los dos puntos sumados en los últimos cuatro partidos dan una idea de la situación por la que pasa el conjunto porriñés que ve cómo se escapan los cuatro primeros clasificados y cómo caen sobre ellas los perseguidores.

En Elche el equipo de Isma Martínez tuvo el enorme mérito de levantarse de una situación muy complicada en el primer tiempo donde era capaz de generar situaciones claras (en los extremos o en el pivote) pero las paradas de Nicole y el desacierto en el lanzamiento impidieron trasladar esos buenos momentos al marcador. El Elche, más equilibrado en sus recursos, jugó unos primeros quince minutos notables para abrir un hueco gigantesco en el marcador (8-3). El tanteo lo explicaba todo. Isma Martínez pidió el primer tiempo y el equipo se asentó gracias a su portería y a la aparición de Dias que anotó los cuatro siguientes goles porriñeses y consiguió su objetivo de apretar el marcador con vistas al segundo tiempo (11-9 al descanso).

El Conservas Orbe Zendal igualó el partido a la vuelta (11-11) gracias a los tantos de Zhukova y la defensa porriñesa hizo daño al Elche que ya no encontraba las penetraciones que tanto fruto le dieron por momentos. El partido se movía en distancias ya muy cortas y en el minuto 40 las porriñesas se pusieron por primera vez por delante en todo el partido gracias a un gol de Zhukova (13-14).

Pero justo en ese momento, cuando más dudas podía surgir en el Elche, el Porriño sufrió un apagón terrible en ataque. Once minutos sin anotar un gol que el Elche que con una fenomenal «lanzapiedras» como Claudino aprovechó para abrir un hueco ya casi insalvable. Parcial de 5-0 para un 18-14 con menos de diez minutos por jugar. La subida de intensidad de las ilicitanas ya fue un muro imposible de saltar para las de Isma Martínez que volvieron a acudar su falta de recursos. La secuencia de terribles acontecimientos no se detiene en Porriño.