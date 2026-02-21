El Porriño, a frenar su deriva

El destino está poniendo a prueba la resistencia del Porriño que desde hace semanas no encuentra la paz y el sosiego para avanzar. Desde que se anunciase la sorprendente salida de Aitana Santomé y de Paulina Buforn rumbo a la Liga rumana el Conservas Orbe Zendal ha ido encadenando golpes dentro y fuera de la pista. A la secuencia de malos resultados (una derrota y dos empates en los últimos tres partidos de Liga y la dolorosa eliminación de Copa) se unió el anuncio de que Isma Martínez no seguiría al frente del equipo la próxima temporada, lo que añade incertidumbre al proyecto.

Todo este batiburrilo es una de las razones de que el pasado miércoles el equipo colapsase ante el Aula Valladolid (su verdugo copero) que arrancó un punto de Porriño en un partido que las locales jugaron de forma lamentable en muchos tramos y especialmente en las jugadas que decidieron el partido. Una situación que provocó el enfado y muy serio del entrenador. Hoy están ante una buena oportunidad para desquitarse aunque no resultará sencilla ya que visitan al Elche que también está pasando por un mal momento de juego y que ve la visita de las porriñesas como una ocasión para poner fin a su mala racha de resultados.

Para el Porriño el partido es importante porque aún conservan la quinta plaza (aunque el Beti Onak las podría adelantar en caso de ganar el partido que tienen pendiente) y necesitan amarrarse a esa zona de la clasificación para no descolgarse de la cabeza y, lo peor, empezar a sentir el ascoso de los equipos que marchan ahora mismo por detrás y que podrían acercarse peligrosamente y enredar aún más este final de temporada. Isma Martínez sigue tratando de dar con soluciones tácticas que ayuden a compensar las carencias evidentes de la plantilla. n

PISTA: Elche. HORA: 19:00 (hoy).