Porriño y Carballal se enfrentan en un derbi lleno de alicientes

El líder, Valinox Novás, sigue con su Liga particular. Sin la presión de ningún equipo en la clasificación, el conjunto de O Rosal se marca sus propios objetivos para seguir sumando victorias y acercarse día a día al ascenso de categoría. Visita el Pavillón de O Rosal el Luceros, un equipo muy joven y con mucha calidad.

Partido de rivalidad en O Porriño, donde el conjunto local recibirá esta tarde al Granitos Ibéricos Carballal. El BM Porriño está en un buen momento de juego y de resultados, aunque para este partido Dani Benaches tendrá las dudas hasta última hora de Jesús y Saúl, por problemas musculares. El preparador porriñés, que considera el partido vital para garantizar la salvación, destacó la calidad del Carballal y la buena dirección técnica del mismo, y aseguró que para conseguir la victoria tendrán que estar perfectos en defensa. Por su parte, el Granitos Ibéricos Carballal afronta el choque con optimismo, después de tres semanas casi sin poder entrenar, por culpa de la condensación en el pabellón, un mal endémico de esta instalación. Así, con entrenamientos en las piernas, el conjunto vigués, con las dudas de Diego Rodríguez y Navarro, tratará de sorprender a un Porriño en forma.

Por su parte, el Reconquista afronta una salida complicada (visita al Gáldar), pero con la tranquilidad de haber sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas, así que la presión se queda en Vigo. El conjunto vigués sólo tiene la baja de Chao.

El Saeplast Cañiza buscará frente al Ciudad de Tacoronte la segunda victoria consecutiva que le permita seguir apretando la tabla clasificatoria en la zona baja. El Cañiza viaja con la baja de Jesús.

Noticias relacionadas

Partidos: Valinox Novás-Luceros (19:00 hoy), Porriño-Granitos Ibéricos Carballal (20:30 hoy), Galdar-Reconquista (20:00 hoy), Tacoronte-Saeplast Cañiza (19:00 hoy).