Vela

El Monte Real de Baiona abre la temporada con la Liga Baitra

redacción

Vigo

Después de haber tenido que suspender la jornada prevista para el pasado 7 de febrero a causa del temporal Leonard, el Monte Real Club de Yates dará hoy el pistoletazo de salida a su calendario deportivo de 2026 con la puesta en juego de la Liga de Invierno Baitra J80, una de las competiciones de monotipos más destacadas del panorama náutico español y en la que se reúnen 25 embarcaciones.

