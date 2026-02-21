La Gran Bikedada aprieta las calas

A Gran Bikedada está a en la rampa de salida para lanzarse el domingo a por su decimosegunda edición y vivir su edición “aventura”, porque la gran novedad del evento en cuanto a recorrido será la subida a lo que la organización califica como el “tobogán” de Monte Espiño, esa especie de mirador en Moreira (Soutomaior).

Todas las personalidades destacaron la pujanza de la prueba, que este año, para acompañantes de los ciclistas y para el público en general, organiza paralelamente una actividad a pie, el Circuito Anda12K, para completar seguramente la edición más esperada de los últimos años, que va a congregar en la plaza de Vialia a dos centenares de caminantes, que se suman a los seiscientos ciclistas que arrancarán la prueba. Además, después de un duro invierno, el tiempo les permitirá disfrutar de una mañana de sol.

A Gran Bikedada partirá a las 9 de la mañana, para cubrir 103,5 kilómetros en su distancia más larga, con la particularidad de que los ciclistas llegarán por primera vez al mismísimo centro de Vigo sin tener que cruzar ningún tipo de semáforo, porque al llegar a Teis enlazan con la Vía Verde que los conducirá por el carri bici hasta la Plaza Vialia, ya con todos los cronómetros se ponen en marcha y se cierran en la Senda da Auga, en el término Municipal de Redondela.

Aunque la prueba tiene carácter no competitivo, se mantendrá un tramo de aceleración (trace) entre Castiñeira (Redondela) y Lamasusán (Pazos de Borbén), común para participantes de las dos distancias más largas para que cada participante se “exprese” en él como quiera.

La andaina saldrá media hora más tarde, a las 9:30 horas, y está consignado un tiempo máximo para los participantes de 4 horas. La llegada a meta de los últimos ciclistas se prevé para las 16:30 horas. La entrega de premios se iniciara en Vialia a partir de la 13:30 horas.