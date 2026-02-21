El Club Vigo afronta una visita de altura

El Club Vigo, reconfortado por la victoria de la pasada semana, visita en el Pabellón Matilde de la Torre de Cabezón de la Sal (Santander) al Textil Santanderina, tercer clasificado y uno de los grandes aspirantes a meterse en la pelea por el ascenso a la máxima categoría. Para los vigueses el partido, además de un importante desafío, es la oportunidad de acercarse un poco más a la zona alta de la tabla.

Ahora mismo los dos equipos están separados por siete puntos. Los de Diego Taboada están en sexta posición. Llegan, ambos equipos, a este encuentro después de vencer en sus respectivos encuentros del pasado fin de semana. Mientras los pasiegos vencieron en Las Palmas por un apretado 1-3 a un conjunto canario que está ocupando la tercera posición por la cola, los vigueses vencieron en Coia por 3-0 al Galdakao.

El conjunto cántabro esta formado por jugadores que aspiran a retornar a la máxima categoría en donde pasaron las últimas temporadas, pero que ahora mismo son dos las temporadas en donde están con el castigo de no poder ascender. Destacan en su plantilla jugadores como Gutiérrez, Ruda o el mismo Martín, jugador este último que participó durante varias temporadas en la máxima categoría con el equipo de Soria.

De Vigo salieron derrotados por 3-1 en la jornada de la primera vuelta, en un encuentro en donde los vigueses, posiblemente, jugasen el mejor partido de la temporada. Los vigueses llegan en un buen estado de ánimo y Taboada ha desplazado a toda la plantilla. n

PISTA: Matilde de la Torre. HORA: 17:00 (hoy).