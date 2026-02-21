Cita clave para el Carballal

El AD Carballal afronta esta tarde un partido importantísimo en su lucha por evitar el descenso de categoría. Las viguesas se enfrentan al Mislata, el equipo que le antecede en la tabla clasificatoria, a sólo un punto de distancia, por lo que una victoria es transcendental en esta apretada pelea. En el partido de la primera vuelta el Carballal perdió por un tanto, a pesar de haber tenido serias opciones de victoria durante la segunda mitad.

La entrenadora viguesa Ana Alonso contará con Andrea Amarilla y sólo tendrá la baja de larga duración de Uxía. El objetivo del Carballal es librarse de nervios y presión, para volver a hacer las cosas bien, mostrar su nivel real, ya que “ese es el camino para puntuar”. En el Mislata destacan en ataque Joana Bolling y Daniela García, por lo que una de las claves del choque será ser capaces de pararlas. n

Noticias relacionadas

PISTA: Carballal. HORA: 20:00 (hoy).