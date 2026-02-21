Balonmano / División de Oro
Cita clave para el Carballal
m.a.
El AD Carballal afronta esta tarde un partido importantísimo en su lucha por evitar el descenso de categoría. Las viguesas se enfrentan al Mislata, el equipo que le antecede en la tabla clasificatoria, a sólo un punto de distancia, por lo que una victoria es transcendental en esta apretada pelea. En el partido de la primera vuelta el Carballal perdió por un tanto, a pesar de haber tenido serias opciones de victoria durante la segunda mitad.
La entrenadora viguesa Ana Alonso contará con Andrea Amarilla y sólo tendrá la baja de larga duración de Uxía. El objetivo del Carballal es librarse de nervios y presión, para volver a hacer las cosas bien, mostrar su nivel real, ya que “ese es el camino para puntuar”. En el Mislata destacan en ataque Joana Bolling y Daniela García, por lo que una de las claves del choque será ser capaces de pararlas. n
PISTA: Carballal. HORA: 20:00 (hoy).
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»