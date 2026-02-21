El Celta recibe a un Canoe lleno de urgencias

El Celta Femxa Zorka vuelve a Navia tras el terrorífico viaje a Melilla. Lo positivo fue la victoria ante el conjunto de la Ciudad Autónoma, lo que permitió a las viguesas batir el récord de victorias consecutivas.

Esta tarde el equipo recibe a un histórico del baloncesto femenino nacional, el Canoe. Las madrileñas no atraviesan por un buen momento, pues solamente han ganado tres de los veinte partidos disputados. Acumulan siete derrotas consecutivas, y en el partido de ida, el Celta Femxa Zorka logró la victoria por veinte puntos de diferencia, 63-83.

La entrenadora celeste reconoció que hasta el miércoles al equipo le costó coger el ritmo tras el viaje a Melilla, pero «a partir de ese momento ya pudimos entrenar con normalidad. Además hemos entrenado en Navia, por lo que estamos contentos por coger la rutina y poder jugar en casa».

Sobre el partido de esta tarde, la entrenadora celeste apuntó que «nos visita el Canoe, un equipo que está abajo en la tabla y que está teniendo dificultades. Aún por encima, una de sus mejores jugadoras se rompió cruzado. Es un equipo joven que ha intentado paliar a parte de la baja de María Torres, la de Clitán, que también les causó baja. Han repescado jugadoras que estaban por Madrid, tanto Baeza como Mbomio paras que le ayuden un poquito. Lo que pasa es que son jugadoras que están trabajando, es que no son jugadores que están trabajando, tienen un estilo de vida ya asentado en Madrid, pero por lo menos les ayudan. Con esta plantilla, son un equipo que compite bien, la verdad, pero es verdad que en sus momentos malos son muy malos y entonces ahí se les puede coger. Es una plantilla que juega muchísimo uno contra uno, con muchísimo desparpajo. A veces provoca un poquito de caos, pero ahí ellas son capaces de organizarse en ese caos. Destacaría el fichaje de Zemoura, una francesa que juega el 3-4, tiene puntos y están cargando bastante el juego con ella. Clara Rodríguez, que es muy conocida en la liga. Es una jugadora ya muy veterana, pero que juega muy bien sin balón. Es un pivot que sabe estar en el sitio y acaba sumando siempre».

Cantero trabajó durante toda la semana para que el equipo no se deje llevar por la clasificación del equipo madrileño y mantenga la línea de toda la temporada. Es decir, intensidad defensiva, cierre del rebote y que los baches a lo largo del partido no duren demasiado tiempo.

Lo que ha pasado totalmente desapercibido por la racha que lleva el equipo, es que el Celta Femxa Zorka ha certificado su presencia en el play off de ascenso a la máxima categoría. Un play off que disputarán los clasificados del puesto 2 al 9. El noveno clasificado, el Domusa Teknik ISB, tiene ocho victorias, once menos que las celestes, a diez jornadas para la conclusión de la fase regular.

Por cierto, el partido cambia de hora, para facilitar el regreso del Canoe, y comenzará a las 17.30.

PABELLÓN: Navia. HORA: 17.30 horas (hoy).