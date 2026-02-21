El Celta continúa sin fallar

75 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (3), Cabrera (4), Boquete (5), Bermejo (9), Kelliher (23) -cinco inicial- Vizmanos (6), Vennema (8), Gea (17), Martínez (0) y Salinas (0). 61 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE: Mato (10), Rodríguez (7), De Mier (6), Zamoura (13), Esnal (12) -cinco inicial- Flores (5), Santana (5) y Fleta (3). PARCIALES: 24-27, 15-13, 20-10 y 16-11

El Celta Femxa Zorka sumó ayer la decimonovena victoria consecutiva de la temporada. Mantiene la presión sobre un Azulmarino al que no le tiembla el pulso, y que ayer le ganó por 82 puntos de diferencia al colista del grupo, el SantFeliuenc, 61-143.

El de ayer ante el Canoe fue otro de esos partidos que hay que trocear y analizar por separado. El primer cuarto fue una locura. Se jugó a un ritmo altísimo, con veinticinco acciones de canasta. El Celta Femxa Zorka no estaba cómodo sobre el parquet de Navia. El Canoe estaba bien en defensa y obligaba a las viguesas a forzar los tiros. Además, Kelliher estaba bien defendida. Las viguesas tampoco estaban finas en defensa, con lo que las alternativas en el marcador fueron constantes, finalizando el cuarto con victoria parcial del Canoe por 24-27.

Un primer cuarto en donde el equipo entrenado por Cristina Cantero tuvo un problema añadido y que no fue otro que entender el arbitraje. En un partido igualado, jugando el segundo contra el penúltimo, el primer tiempo finalizaba con ocho faltas señaladas al Celta y tres al Canoe. Un dato que lo dice todo. Hubo que esperar al tercer cuarto para que las protestas desde el banquillo celeste finalizaran con una técnica y, a partir de ese momento las cosas se igualaron en lo que a faltas se refiere (10-8).

Las cosas no cambiaron demasiado en el segundo cuarto. La falta de acierto de Kelliher bajo el aro mantenía el marcador igualado, aunque el Celta Femxa Zorka consiguió llegar al tiempo de descanso con tan solo un punto de desventaja, 39-40.

Marina Gea, en una entrada a canasta. / Alba Villar

El tercer cuarto marcó un punto de inflexión en el partido. En los primeros minutos de juego se mantuvo el mismo guión del partido, con un un Canoe defendiendo al límite. Las diferencia seguían siendo mínimas y el criterio arbitral seguía sin entenderlo nadie.

Pero la técnica que le señalaron al banquillo vigués marcó un antes y un después. El Celta podía defender con un poco más de intensidad sin que lo castigaran con personales, y al final del cuarto las viguesas ya ganaban por nueve puntos, 59-50.

Los últimos diez minutos de juego fueron mucho más tranquilos en lo que al marcador se refiere. Canoe perdía capacidad defensiva y, además, el esfuerzo físico le pasaba factura y solo tenían tres recambios. El partido se rompió de salida con un parcial de 6-0, llegando las viguesas a tener hasta diecisiete puntos de ventaja para sentenciar el partido.