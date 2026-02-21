El Cañiza quiere afianzar sus opciones de pelear por el ascenso

Un Rubensa Indupor BM Porriño muy necesitado recibe esta tarde al Rocasa Gran Canaria, segundo clasificado del grupo (empatado a puntos con Leganés y Cañiza) y en un muy buen momento de forma. El conjunto de Abel Estévez necesita puntuar, porque ya quedan pocas jornadas ligueras y sigue en la zona de descenso de categoría.

Por su parte, el Helvetia Saeplast Cañiza tendrá esta semana un duro compromiso, ya que visita al Sanse, quinto clasificado, aunque a bastante distancia del trío cabecero. El conjunto dirigido por Isma Lago llega en un gran momento (tercero empatado a puntos con el líder) y habiendo sumado tres victorias consecutivas, por lo que ahora el objetivo es luchar por la fase de ascenso. Eso sí, el Cañiza llega con las justas, ya que tiene muchas ausencias, tanto por lesión (Nazareth o Mencía), como por otras causas.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño viaja con lo justo a Valladolid para enfrentarse al Aula. El técnico Juan Costas sólo tiene a tres primeras líneas y una de ellas, Laura Miniño, entre algodones, porque desde que se fracturó el tabique nasal, sólo ha salido a la cancha para lanzar penaltis. Pero el preparador confía en poder contar con ella para este choque, ya que en esa posición además de Laura, cuenta con Agustina y la juvenil Raquel Muñiz. Siguen de Baja Sofía Arangio y Raquel Sineiro (pendientes de pruebas médicas) y Nicoll, que continúa con los problemas burocráticos para poder jugar.

La SAR Rodavigo viaja a Canarias para enfrentarse al colista, con sólo 13 jugadoras, por la dificultad de encontrar vuelos a Canarias, y lo hace sin relajación porque el Perdoma está dando guerra.

Partidos: Rubensa Indupor Porriño-Rocasa Gran Canaria (18:15 hoy), Sanse-Helvetia Saeplast Cañiza (18:00 hoy), Valladolid-Inelsa Solar Asmubal Meaño (18:30 hoy), Perdoma-Sar Rodavigo (19:00 hoy).