El Real Madrid lanza un aviso en la Copa

El Valencia Basket y el Asisa Joventut regalaron un excelente y emocionante primer partido para alzar el telón de la Copa del Rey en el Roig Arena de Valencia. Tras una batalla igualada, los taronja acabaron logrando el billete para semifinales al derrotar al conjunto verdinegro por 95-84. Sobreviven así los anfitriones en una competición no precisamente tendente a premiar con su sonrisa al equipo que la organiza.

Brancou Badio, con 21 tantos, y Jean Montero, con 19, lideraron la primera alegría del cuadro valenciano, al que a partir de ahora se le empinará mucho más el camino hacia el título, como se pudo ver después. La enorme actuación de Cameron Hunt para el equipo badalonés (26 puntos) quedó sin premio. El equipo de Daniel Miret mantuvo opciones de victoria hasta el arranque del cuarto final, cuando los triples del Valencia otorgaron a los locales una ventaja ya irremontable para la Penya, que se despide así de la Copa.

Mucha menos historia tuvo el segundo encuentro de la jornada inaugural de esta Copa del Rey. El Real Madrid sacó el rodillo para llevarse una victoria holgada por 30 puntos de diferencia (100-70) ante un Unicaja al que dominó de principio a fin. Aunque favoritos, pocos aguardaban semejante exhibición de los hombres de Sergio Scariolo.

Los blancos sorprendieron con una superioridad inesperada en lo que era la reedición de la pasada edición. Cuatro jugadores del equipo madridista se fueron por encima de los 10 puntos, siendo Trey Lyles el máximo artillero con 16. James Webb III fue el máximo anotador del partido (18), pero su actuación quedó sin premio alguno. Tras eliminar al vigente campeón de la competición, el equipo blanco se medirá mañana al Valencia Basket por un puesto en la final del domingo.

Turno para el Barça

Hoy se disputarán los otros dos cuartos de final. El Kosner Baskonia y el La Laguna Tenerife abrirán la jornada y el Barça se enfrentará al UCAM Murcia en el segundo partido. Xavi Pascual está pendiente del estado físico de Punter, Satoransky y Vesely, tres puntales del equipo azulgrana que han estado lesionados, pero que podrían reaparecer hoy, con menos opciones para el estadounidense. Los ganadores de los dos partidos de hoy jugarán la segunda semifinal, mañana por la noche.