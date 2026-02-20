Las Dorelle acuden al Europeo cadete

Las jóvenes esgrimistas viguesas Marta (16 años) y Nerea Dorellle (14 años) representarán a España en el Campeonato de Europa de Esgrima Cadete, que se celebrará en Tbilisi (Georgia) este fin de semana. Integrantes del Club de Esgrima El Olivo de Vigo, las hermanas Dorellea han logrado su clasificación tras una destacada temporada a nivel nacional e internacional.

Las tiradoras gallegas serán dos de las cuatro representantes españolas en la modalidad de florete, un logro que han obtenido gracias a los excelentes resultados cosechados en competiciones previas. Actualmente, ocupan la tercera y cuarta posición en el ranking nacional, lo que les otorga las plazas para competir en el Europeo.

El campeonato se desarrollará en dos fases: la competición individual tendrá lugar el viernes 20 de febrero, mientras que la prueba por equipos se disputará el domingo 22. Para ambas, esta será su primera experiencia en un campeonato continental, aunque ya cuentan con un amplio palmarés en el ámbito nacional.

Marta Dorelle ha sido medalla de bronce campeonato de España cadete por equipos 2024; plata en el infantil individual 2024; oro en el infantil por equipos 2024, plata absoluto por equipos 2024, plata absoluto por equipos 2025 y bronce campeonato de España cadete por equipos 2026.

Nerea ha ganado el oro en el infantil por equipos de 2024 y 2015 y bronce en el infantil individual de 2025 y en el cadete por equipos de 2026.