Cabo de Cruz domina el Gallego de remo ergómetro

El Club Remo Cabo de Cruz, se adjudicó la victoria absoluta del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de Remo-Ergómetro 2026, que acogió el amplio Pabellón Municipal de Noia, histórica y medieval villa que ya cumplió 800 años, por la que discurre hacia el mar el rio Tambre (Tamara), de tantas leyendas e historias bíblicas, no en vano figura en su escudo el Arca de Noé. Allí se dio cita una numerosa participación de atletas femeninos y masculinos, en jornada monumental y agotadora.

Acudieron protagonistas de toda la geografía autonómica, 33 clubes y más de 1.200 atletas de ambos sexos, conformando un medallero que premió a los clubes por su nivel, categoría y triunfal actuación en la competición de máquinas de remo en tierra.

Reparto de medallas

Lideró el cuadro el Club Remo Cabo de Cruz con una soberbia escuadra sumando 6 oros, 9 platas y 6 bronces y le siguió el Club Remo Ribadeo con 4 oros y Cedeira y Esteirana con tres. A continuación en quinta posición ex-aequo, el Club Remo Ares, Remo Marin, Remo Miño y Virxe da Guía con dos oros cada uno y a continuación Mar de Noia, Celeiro, Náutico Riveira, Regatas Perillo, Remo Puebla, Robaleira, San Felipe y Coruxo con una de oro. Todos ellos, además, con otras medallas de plata y bronce. Lo mismo que otros clubes que se adjudicaron medallas de plata y bronce como fueron los casos de Rianxo, Chapela-Wofco, Narón, Remo Vigo y Samertolaméu-Oversea.

También han estado en la competición numerosos remeros históricos en los equipos de veteranos, dando ejemplo de incombustibles, como el equipo vencedor en la categoría masculina del Club Remo Miño que alineaba en sus bancadas a José Luis Méndez, presidente de la Federación Gallega de Remo.