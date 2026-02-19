Valencia Basket bate a un combativo Asisa Joventut y ya está en semifinales de 'su' Copa

Valencia Basket y Asisa Joventut regalaron un excelente y emocionante primer partido para alzar el telón de la Copa del Rey. Tras una batalla igualada, los taronja acabaron logrando el billete para semifinales al derrotar al conjunto verdinegro por 95-84. Brancou Badio, con 21 tantos, y Jean Montero, con 19, lideraron la primera alegría del anfitrión. La enorme actuación de Cameron Hunt para el equipo badalonés (26 puntos) quedó sin premio.

La masa verdinegra congregada en el Roig Arena no se dejó amedrentar por la marea taronja que claramente ganaba la batalla en las gradas. Valencia Basket empezó mandando con canastas de Nate Reuvers y Jaime Pradilla, pero en 40 segundos, la Penya reaccionó de la mano de Cameron Hunt. El escolta neoyorquino lideró un parcial de 2-13 para el equipo de Miret, obligando a Pedro Martínez a detener el partido (7-13).

Vibrante e igualado primer cuarto

Jean Montero había empezado a entrar en acción, y el dominicano trataba de que la ventaja visitante no se disparase. Pese a ello, Asisa Joventut aguantaba bien con un 2+1 de Yannick Kraag (17-23), aunque un par de acciones de Darius Thompson y Kam Taylor hicieron que la renta de la Penya fuese únicamente de un punto tras el equilibrado y vibrante primer asalto (22-23).

El Joventut estaba siendo superior en el rebote y en el control de las pérdidas. Pero en el segundo periodo se le mojó la pólvora. Valencia se había recuperado del susto inicial, y Montero empezó a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del torneo. Canastas de todos los colores, eso sí, bien contrarrestadas por un par de triples consecutivos de Adam Hanga (34-32).

Tras el segundo acierto exterior del húngaro, el cuadro badalonés se apagó, y los de Martínez apretaron el acelerador antes de marcharse a vestuarios. Parcial de 12-2, con Braxton Key escudando a Montero, y un 46-34 favorable a los taronja con el que cerraron la primera mitad. La batalla por el rebote quedó equilibrada (22-22), y la Penya necesitaba curar sus heridas cuanto antes para volver a partido.

Y así lo hicieron. Parcial de 2-12 gracias a un inconmensurable Hunt y a tres tiros libres de Ricky Rubio que volvían a abrir el partido (55-48). Valencia se volvía a ir por encima de los 10 puntos tras encajar el golpe verdinegro, y el partido empezaba a arder, con Guillem Vives y Jean Montero encarándose, y con el castigo arbitral de una técnica para ambos.

Doble reacción de la Penya

Volvió a acelerar el Joventut, que no quería dejar su remontada a medias. Una canasta de Simon Birgander colocó a tan solo cuatro puntos al conjunto de Miret (62-58), pero Brancou Badio fue el más listo de la clase sacándole dos libres a Ludde Hakanson que hicieron que el encuentro entrase al cuarto final con un +7 para Valencia (67-60).

Hanga colocó al Joventut a tres tras su tercer triple de la tarde, pero Valencia respondió con la misma moneda: dominio en el rebote ofensivo y triple de Reuvers que obligó a Miret a detener el partido (74-66). Quedaban ocho minutos, pero el equipo de Martínez ya se había desatado desde más allá del 6,75. Dos aciertos de Pradilla y otro de Badio prácticamente consecutivos empezaban a ser una ventaja muy difícil de levantar para los verdinegros, aunque Ante Tomic, desde la personal, no daba su brazo a torcer (85-74).

Badio decantó el encuentro

Se entraron a los tres minutos finales con 87-78 tras dos acciones de Ricky y Hunt. Pero a Asisa Joventut ya no le daban las piernas para defender, y dos canastas de Badio certificaron el triunfo (95-84). Los de Pedro Martínez, primeros semifinalistas de Copa.