Fútbol / Liga de Campeones
El Atlético deja volar un tesoro
agencias
El Atlético de Madrid empató en su visita al Brujas en la ida del ‘playoff’ de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, en el enésimo partido de altibajos en este curso para los madrileños, que han desaprovechado un 0-2 y luego un 2-3 aunque al menos han salvado su botín de cara a la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano que se disputa el próximo martes y en el que confían en ganarse su presencia en los octavos de final.
No fue una noche sencilla para el Atlético que en muchos momentos contó con la fortuna de cara como en la jugada del penalti con la que Julián adelantó a los de Simeone en el minuto 8. Después se dejaron dominar hasta que en el descuento del primer tiempo Lookman aumentó la diferencia para los madrileños. En el segundo tiempo el Brujas aceleró en busca del empate y en un cuarto de hora logró igualar el partido y acogotar al Atlético durante muchos minutos. Pero los cambios de Simeone revitalizaron al equipo y Ordóñez en propia meta volvió a adelantar al Atlético. Insistieron los belgas y en el descuento Tzolis hizo justicia para el Brujas que acabó el partido apretando el área del equipo de Simeone.
Otros resultados del día: Bodo-Inter (3-1), Qarabag-Newcastle (1-6), Olympiakos-Bayer Leverkusen (0-2).
