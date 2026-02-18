La Vuelta femenina arrancará en Galicia

Galicia será el punto de partida de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es el próximo 3 de mayo. La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida oficial de la prueba femenina que celebrará en 2026 su cuarta edición.

El territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en Galicia.

La organización desvelará el recorrido de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es en una gala que se celebrará el próximo 9 de marzo a las siete de la tarde en el auditorio municipal de Ribeira. El acto será retransmitido en RTVE y los canales digitales de La Vuelta Femenina by Carrefour.es.

Después de una última jornada vibrante en la pasada edición, el listón está muy alto para mantener esa tensión. El año pasado la Vuelta finalizó con una atapa reina que en los últimos kilómetros de la cima del Alto de Cotobello no dejaron lugar a dudas. Una Vollering vestida con La Roja que ya había conquistado en Lagunas de Negra lanzaba dos cambios de ritmo en los últimos 1.500 metros que acababan por dejar atrás a sus competidoras, entre las cuales se encontraba la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) para asaltar el segundo puesto en la clasificación general (a 1 minuto y 1 segundo) frente a Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que terminaba la etapa en el mismo tercer puesto (a 1’16”) que ocupaba en el podio final.

En esta ocasión se espera contar en la salida de Galicia con el concurso de las mejores ciclistas del panorama internacional, entre las que estarán las del conjunto gallego Team Farto–BTC femenino, equipo internacional que apuesta en este año por la continuidad y el crecimiento deportivo. La escuadra se presentó a principios de año con cinco renovaciones, las de la portuguesa Raquel Dias, la australiana Imogen Francis y las españolas Carmen Mallo, Violeta Hernández y Andrea Prado, y ocho incorporaciones, las de la italiana Alice Bottino, la mexicana Ari Gutiérrez, la estadounidense Betty Hasse, la portuguesa Raquel Queirós, la irlandesa Estrher Wong y las españolas Ingrid Ruiz, Claudia Sánchez y Mireia Trías.

El equipo pontevedrés forma sí un bloque diverso con siete nacionalidades, que combina experiencia, juventud y talento. La renovación del núcleo sub23 de la pasada campaña aporta estabilidad, a la que se suman buenos refuerzos y un esperado retorno que refuerzan el potencial del equipo. Con ambición y espíritu competitivo, el Team Farto–BTC afronta 2026 con el objetivo de seguir creciendo y ser protagonista en el calendario internacional.

Ese calendario UCI WorldTour Femenino cumple su undécima edición. Incluye 27 carreras comenzando el 17 de enero con la disputa de la Women’s Tour Down Under en Australia, y finalizando el 18 de octubre con el Tour of Guangxi en la República Popular de China.

De esas 27 pruebas, siete se disputan en Bélgica, cuatro en Italia, tres en Francia, dos en Australia, dos en Suiza, dos en la República Popular China, y una en Emiratos Árabes Unidos, Paises Bajos, Dinamarca y Reino Unido, a las que hay que sumar las tres carreras en suelo español que se disputan de forma consecutiva.

El pelotón femenino se trasladará a Galicia después de disputar el 26 de abril la Lieja-Bastoña-Lieja. El 3 de mayo echará a andar la ronda española, compuesta por siete etapas, que se decidirá el 10 de mayo en una meta todavía por desvelar.

A continuación tendrá lugar la Itzulia Women, que se correrá en el País Vasco del 15 al 17 de mayo para cerrar el calendario español incluído en el UCI World Tour Femenino con la Vuelta Burgos Féminas del 21 al 24 de mayo, antes de que arranque el Giro de Italia el 30 de mayo.

Una vez más la vista de todos los aficionados al ciclismo se dirigirá a Galicia, en donde se concentrarán las máximas figuras mundiales femeninas del deporte del pedal. Y previsiblemente a la comarca del Barbanza una vez que se confirmó que la presentación de la ronda española se celebrará en Ribeira.