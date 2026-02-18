Vigo, bicampeón en el Gallego de selecciones comarcales

Vigo ha firmado, aprovechando las festividades escolares del Entroido, un doblete histórico en el Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales disputado en el Estadio Municipal de Río Seco, en Narón. Participaron 300 niños en los combinados de las delegaciones federativas de A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo y de la subdelegación de A Costa, con la presencia de más de un millar de espectadores.

Las selecciones olívicas se proclamaron campeonas en las categorías sub 13 y sub 12, confirmando el excelente momento de su cantera. El combinado sub 13 se impuso con autoridad a Pontevedra por 4-0 en la final, mientras que la sub 12 superó a A Coruña por 1-3 en un encuentro muy competido. El éxito consolida a Vigo como referencia autonómica en categorías formativas y refleja el gran trabajo de clubes, técnicos y familias.