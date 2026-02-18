Shiffrin escapa al mal fario y regresa a la cima olímpica del eslalon 12 años después

El mal fario que hasta ahora le acompañaba le mandó un último mensaje de advertencia delante de sus narices. Antes de que Mikaela Shiffrin se lanzara a su segunda bajada de la final de eslalon, defendiendo el mejor tiempo de la tanda inaugural, era el turno de Lena Duerr, su principal rival por el oro. Pues bien, la alemana no pasó de la primera puerta, eliminada tras comerse uno de los palos.

No necesitaba más estímulos negativos la mejor esquiadora de todos los tiempos. Llevaba acumulándolos desde Pekín 2022, de donde se fue de vació, con continuidad en Milán-Cortina 2026, agua en sus dos primeros intentos de cosechar su cuarta medalla olímpica. El eslalon, su prueba fetiche, era la última bala para salir victoriosa de estos Juegos.

Una bajada casi perfecta

Y allá que se lanzó la fabulosa esquiadora de Colorado, con toda la presión sobre sus hombros, con sus 30 años y sus 108 victorias en la Copa del Mundo, más que nadie en la historia, como bagaje para lidiar con ella. El resultado, 51.97 segundos después, fue una bajada casi perfecta, la segunda mejor de la tanda tras la de la sorprendente Paula Moltzan, su compatriota. Suficiente, sumados los tiempos de las dos rondas, para volver a reinar.

Oro al fin. Como en Sochi 2014, cuando siendo una cría de 18 años se alzó con la gloria olímpica en esta misma prueba, el eslalon, la que le ha reportado 71 victorias en la Copa del Mundo (cinco consecutivas esta temporada) y cuatro campeonatos mundiales a lo largo de su inigualable carrera.

Cuarta medalla olímpica

En unos Juegos Olímpicos abonados al descalabro de las estrellas estadounidenses, allí están Lindsey Vonn e Ilia Malinin como paradigmas, Shiffrin escapó del guión para conseguir su tercer oro olímpico, su cuarta medalla en total: dos oros en eslalon en Sochi 2014 y Milán-Cortina 2026, oro en eslalon gigante y plata en combinada en Pyongcheang 2018.

Pekín 2022 y sus seis intentos fallidos de medalla quedan ya para siempre atrás. También el arranque de estos Juegos, siendo 11ª en el eslalon gigante, un resultado impropio de ella; y acabando cuarta en la combinada junto a su compañera Breezy Johnson, la campeona olímpica en ese descenso en el que Vonn acabó dramáticamente en el hospital.

Arrieta Rodríguez acaba la 33ª

La prueba de eslalon contaba también con la presencia de la guipuzcoana Arrieta Rodríguez, la última participante de la delegación española fuera del esquí de montaña. En su debut en una cita olímpica, la esquiadora de 23 años consiguió completar las dos bajadas, terminando la prueba en una satisfactoria 33ª posición.