Ajedrez
Los talentos del Lucena deslumbran en el Campeonato Gallego Infantil
David Álvarez se proclamó campeón y Mateo Rey quedó tercero
Padrón acogió durante los últimos días el Campeonato Gallego Infantil (Sub14) de ajedrez. El club Lucena de Vigose convirtió en el gran protagonista y triunfador de un certamen de altísimo nivel al que concurrieron 72 jugadores y que contó con los mejores ajedrecistas gallegos de la categoría.
David Álvarez (Lucena), en su primer año sub 14, se proclamó merecidísimo campeón. David fue el único de los participantes que contabilizó 6,5 puntos, acabó sin derrota alguna y subió 25 puntos de Elo FIDE a sumar a su rating actual (2.043). David, pentacampeón provincial, consigue así el título autonómico que tanto se le resistía.
La medalla de plata fue para el compostelano Nicolás Fernández Sabajanes, sub 14 de segundo año y campeón en 2025, que en esta ocasión tuvo que conformarse con el subcampeonato a medio punto de David.
Completó el podio Mateo Rey, también del club Lucena, igualado a puntos con el segundo clasificado. Mateo, de sólo 10 años (sub 12 de primer año), completó una destacadísima actuación y estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa y llevarse el título.
