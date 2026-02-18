Anatomía de una entrada a canasta

En cada acción se entretejen el proceso que la explica y el instante que la resuelve. El Celta Femxa Zorka, segundo (18-1), visita al cuarto, Melilla (14-5). La entrenadora celeste, Cristina Cantero, ha pedido tiempo muerto en el pabellón García Pezzi. Su equipo llegó a ir ganando 31-44 y a perder 55-52. A falta de 11 segundos ha igualado (58-58) y prepara su último ataque. Deva Bermejo escucha atentamente en el corrillo.

Deva es "una jugadora de mucha proyección desde que era pequeña", relata el director deportivo del Celta, Carlos Colinas. Miembro de la generación de 2004, subcampeona mundial U19 en Madrid en 2023, la barcelonesa ha convivido con la comparación con coetáneas estelares (Ylana Martín, Alicia Flórez) y las expectativas que ella misma ha generado. Del Sant Adriá saltó al Barça y de allí al Joventut. Colaboró en Badalona al ascenso en 2025. La Liga 1, en cambio, se le atragantó. Concluyó el año en Cáceres a préstamo.

Deva Bermejo, en un partido anterior. / Alba Villar

"Contactamos con su agente después de nuestro descenso. Había interés del Joventut en ampliarle el contrato y buscar una cesión. Ellos aprecian nuestro recorrido con la gente joven", detalla Colinas. El acuerdo resultó "sencillo". Deva, además, ya había trabajado a las órdenes de Cantero en la selección U15 ("conocía el ecosistema"). Todo cuadró para que la base prolongase hasta 2027 su relación con la entidad verdinegra y se mudase a Vigo. "Es una posición delicada. Ella tiene buenas piernas, mucho talento y un margen importante de mejora, condensa Colinas.

"Estoy muy contenta de haber escogido el Celta en mi primera temporada fuera de casa", valora Deva. "Es un club acogedor y familiar, que te cuida desde el primer minuto. Y es maravilloso jugar en Navia". Admite que la mezcla de jóvenes y veteranas pudo generar dudas: "A principio de temporada no sabíamos cómo iba a salir. Se ha juntado un equipo que no da un balón por perdido y que cree hasta el final".

Diversas protagonistas

Su aseveración se sustenta sobre los hechos. El Celta resiste en la carrera con Azulmarino, que está ganando por 26,5 puntos de media, gracias a su solvencia en los finales apretados e incluso con remontadas milagrosas como ante Ardoi, con Cabrera de heroína, o el propio Melilla en la primera vuelta. Lo derrotaron en la prórroga por 76-70 tras neutralizar un 60-66 en 29 segundos con un triple de Kelliher y un 2+1 de Deva.

"El equipo está respondiendo muy bien en esos finales", se ufana Cantero, que percibe la confianza con la que sus jugadoras reciben esas últimas instrucciones en Melilla. La meteorología ha suspendido vuelos y convertido en una odisea "infernal" el viaje a la ciudad norteafricana. La expedición salió a las 4 de la mañana del sábado desde Vigo. Regresará el lunes a las 4 de la noche. El partido, entre medias, se ha trasladado de la mañana a la tarde del domingo. Los nervios y la extenuación quizá hayan influido en el desperdicio del +13. "Pero las jugadoras no se van y el final se convierte en un cara o cruz", resume.

Deva Bermejo, durante un partido con el Joventut. / FDV

La entrenadora escoge y dibuja una acción para Kelliher. La estadounidense es un valor fiable; MVP de la Challenge. Y aunque Deva "siempre ha competido extraordinariamente bien en situaciones calientes", según recapitula Colinas, había "sufrido" durante la semana, revela Cantero, entre los exámenes de Magisterio y el amago de una gastroenteritis. Ella se limitará esta vez a recibir de Boquete desde la banda y buscar a Kelliher en la pintura.

La lesión de Carlota

Carlota Menéndez hubiera sido otra alternativa. Se rompió el cruzado a finales de enero. La andaluza había compartido el manejo del juego con Deva. Se alternaban o coincidían, componiendo un dueto exterior dinámico. "Parecen similares pero son muy diferentes. A la vez nos daban muchísimas cosas las dos. La baja de Carlota nos hace daño", lamenta Cantero. Marina Gea, aunque se la requirió como escolta en su regreso, ha asumido ese papel. Deva, enfrentada a una mayor presión, acepta: "Más que como responsabilidad, me lo tomo como exigencia conmigo misma, de ayudar al equipo en todos los ámbitos".

Kelliher ha recibido demasiado lejos del aro. Cuatro rivales se le aproximan. Devuelve el balón a Deva e insinúa un bloqueo. Deva no la espera. Rompe a Torruvia con un crossover y deja atrás a la excéltica Davydova con un amago sobre el bote con la derecha. Se le cuela a la rusa bajo el sobaco, en fin, para dejar la bandeja antes de que llegue la ayuda.

"Una genialidad de Deva, que decide muy bien en ese uno contra uno. Un canastón", exclama Cantero. La protagonista confiesa: "El foco principal no estaba en mí pero me cae el balón, me viene Jess (Kelliher) a poner un bloqueo y sin ser muy consciente de la situación, del momento ni del resultado, me sale entrar a canasta. Fue más jugar a baloncesto y olvidarse de todo lo demás". El Melilla, aunque también Alejandro Gómez solicite tiempo muerto, ya no podrá aprovechar los dos segundos restantes.

"Deva está madurando a marchas forzadas", precisa la entrenadora. "No sólo en pista, sino en general. Son 21 años y siempre había estado muy arropada. Hacer las cosas por uno mismo va haciendo a cualquier persona". Deva desliza otro secreto que impulsó su valentía: "Este es un grupo humano muy bueno y eso se refleja en la pista. Da igual que falles, el equipo estará detrás, contigo, y eso te hace jugar más tranquila".